Casares defende venda de jovens do São Paulo ao Porto: 'Teriam mais minutagem hoje?'

Presidente do São Paulo, Júlio Casares defendeu a saída de William Gomes e de Moreira, garotos da base que foram negociados com o Porto por valores considerados baixos pela torcida tricolor. De 18 e 20 anos, respectivamente, o atacante e o lateral-direito foram negociados em acordo que foi fechado na última semana.

Gomes foi vendido ao time português pelo valor de 9 milhões de euros. Seu clube pode arrecadar ainda mais 1 milhão de euros, a depender de metas. Já Moreira foi emprestado à mesma equipe sem custos, e seu contrato possui uma cláusula de compra por 2 milhões de euros.

Apesar dos números das negociações serem menores do que de acordos realizados por outros clubes brasileiros, como pelo Palmeiras, que tem vendido suas joias por muito mais - Estevão foi negociado junto ao Chelsea por 45 milhões de euros fixos; Endrick, 35 milhões de euros fixos -, Casares os defendeu em entrevista ao ge.

"Eu não tenho culpa de ter assumido um clube com tantas demandas financeiras que nos trazem necessidades. Agora, no caso do William e do Moreira, qual a certeza de que eles teriam mais minutagem no time de hoje. Tudo é conversado com o técnico. Esses dez (milhões) de euros iam cair mais. Foi uma venda possível, oportuna e necessária", disse.

De acordo com o presidente, os dois garotos teriam poucas oportunidades de atuar pela equipe nesta temporada, assim como na última. A minutagem baixa reduziria ainda mais o valor dos atletas, que ficariam mais baratos com o passar dos meses.

"Sabe quem planifica preço? É o mercado. Quando eu vejo gente analisar, claro que queria vender por 20 (milhões de euros), por 25, mas aí você olha quanto teve de minutagem. E por que não jogou antes? Porque não dava", afirmou.

Além dos valores da venda, o São Paulo ficou com 20% dos direitos de William Gomes e pode receber até 1 milhão de euros por metas.

Com a negociação dos jogadores, o clube conseguiu também a liberação de Wendell. O lateral poderá ser contratado pelo time brasileiro neste início de temporada. A princípio, seu contrato ia até o meio do ano na equipe portuguesa.