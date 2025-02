Marcelo Teixeira diz que Zé Rafael passará por cirurgia na coluna antes de estrear pelo Santos

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, confirmou nesta terça-feira que o volante Zé Rafael, de 31 anos, contratado junto ao Palmeiras por aproximadamente R$ 15 milhões, passará por uma cirurgia na coluna antes de estrear com a camisa alvinegra. O jogador, que já treina com o grupo e foi visto recepcionando Neymar nos vestiários, assinará contrato com o clube até 2027.

Zé Rafael foi um pilar nas principais conquistas do Palmeiras, incluindo as duas Libertadores em 2020 e 2021. No entanto, perdeu espaço no elenco no ano passado devido a dores persistentes e pela chegada de Aníbal Moreno, além da ascensão de Richard Ríos. A temporada de 2024 foi a sua pior em números com a camisa alviverde, somando apenas 37 jogos e quatro assistências.

Teixeira detalhou o processo de negociação com o Palmeiras e a decisão conjunta entre os departamentos médicos dos dois clubes sobre a necessidade da cirurgia.

"Zé Rafael já é notório, ano passado já teve uma certa dificuldade nas apresentações junto ao Palmeiras. Conversamos com o clube e condicionamos a negociação de forma clara. O negócio foi fechado com todas as condições acertadas, e entendemos que a cirurgia seria necessária para garantir o bem-estar do atleta", explicou o presidente à TV Bandeirantes.

Segundo Teixeira, o procedimento é considerado de rotina e visa corrigir um incômodo na coluna que vem limitando o desempenho do jogador. O prazo estimado para recuperação é de aproximadamente três meses.

"O departamento médico do Palmeiras, junto com o nosso, concluiu que seria necessário um procedimento rápido. O prazo é de cerca de dois a dois meses e meio para o jogador estar totalmente apto. O importante é que, ao final, ele possa atuar de forma plena e sem limitações," afirmou.

Zé Rafael foi inscrito pelo Palmeiras no Campeonato Paulista, impossibilitando sua utilização pelo Santos na competição estadual. Teixeira reforçou que a expectativa é contar com o volante a partir da Copa do Brasil, mas que a confirmação final dependerá da recuperação cirúrgica.

"O procedimento é necessário. Vamos aguardar pelo diagnóstico. Caso tudo ocorra como o esperado, Zé Rafael fará parte do Santos Futebol Clube. Se houver qualquer complicação, o que os médicos acreditam não ser o caso, avaliaremos a situação", completou o presidente.

Sem Zé Rafael, mas com Neymar, o Santos se prepara para enfrentar o Botafogo nesta quarta-feira, às 21h35, horário de Brasília, na Vila Belmiro.