Memphis Depay revela seus hobbies no Brasil e se declara: 'Acho São Paulo incrível'

Memphis Depay realmente está curtindo de forma intensa a experiência de viver em São Paulo. Além dos passeios já divulgados em suas redes sociais (como às comunidades na periferia da cidade e à quadra da torcida organizada Gaviões da Fiel, por exemplo), o atacante holandês do Corinthians tem explorado outras atrações da capital paulista.

"Acho São Paulo incrível. Realmente gostei daqui. Há bastante arte, inclusive no concreto pelas ruas. É uma cidade grande, onde muitas coisas acontecem. Quero aprender, me comunicar melhor não só com meus parceiros de time, mas também com as pessoas daqui", contou à revista GQ o jogador, que é capa da publicação neste mês de fevereiro.

Na entrevista, Memphis disse ser fã de restaurantes italianos da cidade e também revelou gostar de visitar a Pinacoteca do Estado, na região da Luz. O holandês, que se arrisca como cantor de rap, contou que gosta de pintar e que é fã dos artistas Basquiat e Picasso.

"Vejo arte não só em telas para ser pintadas. Pode ser em roupas, mobílias, tantas coisas. Sou uma pessoa criativa, então sempre tento ver a beleza nas coisas. Comecei a pintar em 2023. É uma forma de terapia para mim. Agora, acho, tenho sete quadros meus."

"Estou trabalhando na minha coleção de arte, o processo é inspirador. Às vezes, nem sei o que vou pintar e começo expressando meus sentimentos. Durante o caminho, vou dando a direção. É sobre me sentir totalmente livre", disse o atacante.

Com passagens por Manchester United, Barcelona e Atlético de Madri, Memphis chegou em setembro de 2025 ao Corinthians em uma contratação surpreendente. A chegada do astro da seleção holandesa coincidiu com um momento de ascensão do time, que até então estava ameaçado de rebaixamento no Campeonato Brasileiro e acabou classificado à Copa Libertadores de 2025.