Wendell é oficializado no São Paulo: 'Feliz por estar aqui e espero retribuir dentro de campo'

A ansiedade de Wendell chegou ao fim nesta terça-feira. Depois de longos dias de negociações, o experiente lateral-esquerdo de 31 anos finalmente foi oficializado reforço no São Paulo e não escondeu a alegria e motivação de chegar à nova casa após alguns anos na Europa.

"Bem-vindo, Wendell! O Tricolor acertou a contratação do lateral-esquerdo Wendell, que estava no Porto (POR) e acumula convocações para a Seleção Brasileira. O jogador assinou contrato até 31 de dezembro de 2027", oficializou o São Paulo em suas redes sociais.

Com o acordo assinado, Wendell agora se prepara para a estreia oficial com a meta de retribuir todo o carinho que vem recebendo dos são-paulinos mesmo quando ainda estava vinculado ao Porto, sob risco de chegada somente no meio do cano.

"Estou muito feliz de estar aqui, porque estava ansioso por esse momento. Quero agradecer pelas mensagens que recebi nas redes sociais e espero retribuir este carinho dentro de campo. Que a gente consiga vitórias e títulos juntos", afirmou o lateral, que também já defendeu o Bayer Leverkusen na Europa e tem passagens pela seleção brasileira.

"Wendell é um jogador de muita qualidade que vai reforçar ainda mais a nossa equipe. Nosso contato passou a ser mais próximo desde a Copa América e estaremos juntos agora para uma jornada de trabalho e vitórias", celebrou o presidente Julio Casares.

"Seguimos trabalhando para tornar o elenco mais forte e competitivo, a ponto de trazermos um jogador com larga experiência na Europa e que está sempre no radar da seleção brasileira, com convocações recentes. O Wendell chega com muita vontade e com certeza vai nos ajudar muito", concluiu o diretor de futebol Carlos Belmonte.