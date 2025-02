Atlético-MG supera o Athletic, vira líder do Grupo A e ganha moral para clássico com o Cruzeiro

Após vencer a primeira no Campeonato Mineiro na rodada passada, o Atlético-MG voltou a contar com o futebol de Hulk para assumir a liderança do Grupo A. Nesta terça-feira, o camisa 7 foi às redes e marcou o único gol da vitória por 1 a 0 sobre o Athletic, no Mineirão, no duelo que abriu a sexta rodada do estadual.

Invicto, o time de Cuca vinha de quatro empates seguidos no começo do Mineiro e desencantou contra o Villa Nova, também por 1 a 0, com gol do atacante. Líder do Grupo A, com 10 pontos, o resultado dá moral para a equipe, que tem pela frente o clássico mineiro contra o Cruzeiro, no domingo.

Já o Athletic desperdiçou a chance de se classificar antecipadamente para as semifinais. A derrota manteve o time de São João Del Rei com 12 pontos no Grupo B, mas pode perder sua liderança para o América-MG, caso o rival vença na rodada.

Querendo embalar na temporada, o Atlético-MG foi para cima. Com mais posse de bola, sufocava o Athletic no campo de defesa, mas esbarrava em boas defesas do goleiro Jefferson. Quando ficou fora de alcance, a cabeçada de Lyanco resvalou na trave. O time visitante era contido, explorava os contra-ataques, porém pecava nas finalizações. Torrão cabeceou livre e desperdiçou uma grande chance.

O castigo veio logo depois. Scarpa deu um passe diagonal para Hulk, que driblou o goleiro e, mesmo sem ângulo, mandou para as redes, já aos 46 minutos.

A parte triste da primeira etapa foi a lesão do atacante Cuello. Fazendo sua estreia como titular, o atacante deixou o campo chorando, aos 38 minutos, com as mãos no tornozelo esquerdo, preocupando o Atlético-MG para o clássico.

Na volta do intervalo, o Atlético voltou com a mesma postura. Scarpa tirou tinta do travessão em cobrança de falta. Depois foi a vez de Júnior Santos desperdiçar duas chances em sequência dentro da área. O Athletic manteve sua estratégia, chegou até a ter mais volume ofensivo e criar chances, porém ainda sem efetividade.

Com o passar do tempo, os donos da casa foram tirando o pé e diminuindo a intensidade. Já visando o clássico, Cuca mexeu na equipe e o jogo, que já era morno, caiu drasticamente. Com a vitória encaminhada e o Athletic sem oferecer riscos, o Atlético-MG trocou passes e valorizou a posse à espera do apito final.

O foco do Atlético-MG agora está totalmente voltado para o clássico contra o Cruzeiro, no domingo, às 16h, no Mineirão. No mesmo dia e horário, o Athletic encara o Uberlândia, no Parque do Sabiá.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 1 X 0 ATHLETIC

ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael (Saravia), Lyanco, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino (Otávio), Gustavo Scarpa (Palacios) e Rubens (Bernard); Cuello (Júnior Santos) e Hulk. Técnico: Cuca.

ATHLETIC - Jefferson Luís; Douglas Pelé, Sidimar (Matheus Mega) (Jhonatan), Edson Miranda e Yuri; Diego Fumaça, Wallison (Amorim), David Braga e Nathan (Mateus Gonçalves); Welinton Torrão e Gustavão (Lincoln). Técnico: Roger Silva.

GOL - Hulk, aos 46 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gabriel Menino, Everson e Guilherme Arana (Atlético-MG); Edson Miranda, Nathan e Wallison (Athletic).

CARTÃO VERMELHO - Júnior Santos (Atlético-MG).

ÁRBITRO - André Luiz Policarpo Bento.

RENDA - R$ 524.493,13.

PÚBLICO - 15.965 torcedores.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).