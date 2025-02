Flamengo retoma Carioca contra a Portuguesa após conquistar a Supercopa Rei, de olho no G-4

Depois de conquistar a Supercopa do Rei, o seu primeiro título do ano, o Flamengo retoma o Campeonato Carioca. Nesta quarta-feira terá pela frente a Portuguesa, no estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG), às 19h, pela oitava rodada da Taça Guanabara, a primeira fase do estadual.

O objetivo agora é entrar na zona de classificação às semifinais. Na última rodada o Flamengo, em quinto lugar, com 10 pontos, venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 0 na sua volta ao Maracanã. Em contrapartida, a Portuguesa, em 11° com seis, perdeu por 1 a 0 para o Nova Iguaçu.

O técnico Filipe Luís, de olho na temporada, decidiu preservar todos os seus titulares, campeões após a vitória por 3 a 1 em cima do rival Botafogo, no Mangueirão, em Belém (PA).

Portanto, o goleiro Agustín Rossi, o lateral-direito Wesley, o lateral-esquerdo Alex Sandro, os zagueiros Léo Ortiz e Léo Pereira, o volante Erick Pulgar, os meias De La Cruz e Gerson, e os atacantes Michael, Gonzalo Plata e Bruno Henrique não estarão disponíveis.

Anunciado na semana passada como reforço, Danilo pode fazer a sua estreia como titular. O lateral-direito chegou a entrar em campo nos minutos finais da decisão, mas não foi o suficiente para mostrar muito serviço. Com a ausência de Wesley, o capitão da seleção brasileira terá a oportunidade de justificar a sua contratação.

O meia Arrascaeta e o atacante Everton Cebolinha também devem estar entre os titulares. Eles retornaram recentemente após superarem alguns problemas físicos e buscam ganhar ritmo de jogo nesta reta final de Taça Guanabara.

Titular diante do Sampaio Corrêa e reserva diante do Botafogo, o lateral-direito Varela não estará à disposição da comissão técnica. O atleta foi liberado pela diretoria para viajar ao Uruguai, para acompanhar o velório da mãe.

Filipe Luís tem rasgado elogios ao elenco do Flamengo e destacou a reflexão das suas ideias de jogo dentro das quatro linhas. "Ver os jogadores rendendo o máximo me deixa muito feliz. Isso é o que me deixa realizado, ver eles desfrutando no campo. Jogando bola, propondo jogo, atacando quando tem que atacar e descansando com a bola quando tem que descansar", afirmou Filipe.

A Portuguesa não vive bom momento neste início de temporada. Após começo promissor, apresentou uma queda de rendimento. Sob o comando de Douglas Ferreira, o time tenta dar a volta por cima para afastar a possibilidade de rebaixamento.

Diante do rubro-negro, o volante João Paulo volta a estar à disposição e deve retornar ao time titular. Peça fundamental no meio-campo, ele não foi relacionado para a última partida por estar cumprindo suspensão. Reserva no último jogo por conta de um desgaste muscular, o atacante Romarinho também deve voltar. A expectativa é que ele seja a referência ofensiva ao lado de Joãozinho e Lohan.

Em contrapartida, o zagueiro Ian Carlo, titular absoluto e referência no setor, foi punido com um cartão vermelho no duelo contra o Nova Iguaçu. Ele é o principal desfalque do técnico Douglas Ferreira.

FICHA TÉCNICA

PORTUGUESA-RJ X FLAMENGO

PORTUGUESA-RJ - Vinícius Machado; Joazi, Victor Pereira, Thomás Kayck e MV; Wellington Cézar, João Paulo e Anderson Rosa; Lohan, Romarinho e Joãozinho. Técnico: Douglas Ferreira.

FLAMENGO - Matheus Cunha; Danilo, João Victor, Cleiton e Ayrton Lucas; Allan, Evertton Araújo e Arrascaeta; Luiz Araújo, Juninho e Everton Cebolinha. Técnico: Filipe Luís.

ÁRBITRO - Pierry Dias dos Santos.

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG).