Ponte Preta enfrenta o Noroeste para atingir 'pontuação mágica' contra a queda no Paulistão

A Ponte Preta está próxima do seu primeiro objetivo na temporada: garantir a sua permanência na elite do Campeonato Paulista. Por isso, ganha importância o compromisso diante do Noroeste, nesta quarta-feira, às 19h30, no estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, pela sétima rodada, no qual, vencendo, atinge a pontuação mágica.

O time dirigido por Alberto Valentim vem de vitória por 1 a 0 sobre o Água Santa, fora de casa, e com nove pontos, ocupa a terceira colocação no Grupo D. A "marca de corte" no estadual deve ser de 12 pontos.

Também lutando pelo mesmo objetivo, o Noroeste vem de derrota para o Corinthians, por 2 a 1, jogando em Itaquera. Com seis pontos, é o terceiro do Grupo C e o 10º colocado geral, com uma distância de dois pontos para a zona de rebaixamento.

O Noroeste iniciou a semana com mudanças. Na segunda-feira a diretoria optou pela saída do técnico Paulo Comelli e contratou Alan Aal, ex-Guarani na temporada 2024. O novo treinador fará a sua estreia no banco de reservas e com duas baixas.

O zagueiro Rodolfo Filemon foi expulso contra o Corinthians e Luizão deve ser acionado para assumir a vaga. Enquanto o lateral direito Cicinho levou o terceiro cartão amarelo e está fora. Ele é considerado reserva e não preocupa.

Do outro lado, Alberto Valentim vive alguns dilemas. Além da preocupação física com alguns atletas, o treinador tem três pendurados: os zagueiros Emerson e Saimon, além do volante Léo Oliveira. Visando o dérbi contra o Guarani na próxima rodada, a tendência é que o trio seja poupado.

Valentim também não deve ter à sua disposição o meia Elvis, que sentiu uma lesão muscular e é dúvida inclusive para o clássico campineiro no domingo. Os meias Pedro Vilhena e Serginho, entregues ao departamento médico, também devem ser preservados.

"Não tivemos como treinar para este jogo, porque vamos fazer uma viagem longa. Vamos analisar com calma os atletas que poderão viajar. Essa é a realidade do Paulistão, com calendário desgastante para os atletas", disse Alberto Valentim.

FICHA TÉCNICA

NOROESTE X PONTE PRETA

NOROESTE - Felipe Alves; Luizão, Carlinhos e Maycon; Renan Araújo, Léo Costa, Dudu Miraíma, Denner, Thiago Lopes e Maykon Jesus; Carlão. Técnico: Allan Aal.

PONTE PRETA - Diogo Silva; Nilson Júnior, Vicente Concha e Artur; Maguinho, Lucas Cândido, Dudu, Victor Andrade e Danilo Barcelos; Jean Dias e Danrlei. Técnico: Alberto Valentim.

ÁRBITRO - Douglas Marques Flores.

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - Estádio Alfredo Castilho, em Bauru.