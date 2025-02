Vasco busca a liderança do Carioca no clássico com o desesperado Fluminense no Mané Garrincha

Em situações distintas na tabela de classificação, Vasco e Fluminense fazem o clássico da oitava rodada da Taça Guanabara, longe do Rio de Janeiro. Os dois rivais se encontram no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), com o cruzmaltino de olho na liderança e o time tricolor tentaqndo se manter na busca por vaga ao G-4.

Principal atração da rodada, o clássico tem a equipe cruzmaltina em boa fase, na luta pela liderança, com 13 pontos. Tem a mesma pontuação do Volta Redonda, que fica no topo pelo número de vitórias: 4 a 3. Na última rodada, mesmo em São Januário, empatou por 2 a 2 com o oponente.

O momento do Fluminense é diferente, pois não vence há três rodadas e acabou vaiado no Maracanã, no domingo, após o empate por 1 a 1 com o Boavista. É o 10° colocado, com sete pontos, e precisa melhorar muito para chegar às semifinais e depois decidir o título da temporada.

Assim como fez contra o Volta Redonda, o técnico Fábio Carille deve utilizar o time titular vascaíno. Parte do elenco foi preservada na partida do meio da semana passada, contra o Maricá, o que torna a repetição do time menos desgastante.

Em alta, o volante Hugo Moura pode ser uma novidade. Ele foi um dos destaques do time no ano passado e disputa uma vaga com Tchê Tchê e Jair. Além disso, Dimitri Payet também pode ser uma "aposta" no lugar de Alex Teixeira, que não empolgou neste início de temporada.

A dúvida para o confronto é o zagueiro Maurício Lemos. Um dos reforços anunciados para 2025, o uruguaio ainda não fez sua estreia e segue realizando trabalhos de recondicionamento físico. Caso esteja apto, será opção no banco de reservas.

Após a última partida, Carille foi questionado sobre o time que entraria em campo. No entanto, o treinador preferiu manter o mistério e deixou as possibilidades em aberto. "Eu sou muito do jogo a jogo. Na viagem, conversando com meus auxiliares, já começo a esboçar para que todos saibam os titulares. É cedo para ter uma resposta."

Ao contrário da rodada anterior, em que parte do elenco foi poupado, o Fluminense deve ter todos os titulares em campo. Os zagueiros Thiago Santos e Thiago Silva, além do volante Martinelli são as principais novidades para o clássico.

Principal esperança do time neste início de temporada, o meia Riquelme Felipe deve continuar no banco de reservas. Apesar de parte da torcida pedir sua presença em campo, o técnico Mano Menezes prega cautela e quer evitar a possibilidade de "queimar" o atleta de 17 anos.

No ataque, apenas Germán Cano está confirmado, com as duas outras vagas sendo disputadas por Keno, Kevin Serna e Canobbio.

Mano Menezes reconheceu as más atuações apresentadas até agora, mas confia na mudança de comportamento dentro das quatro linhas. O treinador disse que entende o posicionamento da torcida, que vaiou os jogadores.

"É pouca entrega, por isso vem a cobrança, a vaia e a insatisfação. A gente já passou por isso outras vezes, entende melhor. Nós temos que encontrar soluções para rapidamente voltar a produzir melhor", disse Mano.

FICHA TÉCNICA

VASCO X FLUMINENSE

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Oliveira e Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê (Hugo Moura) e Paulinho; Philippe Coutinho, Vegetti e Alex Teixeira (Payet). Técnico: Fábio Carille.

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Thiago Santos, Thiago Silva e Gabriel Fuentes; Hércules, Martinelli e Jhon Arias; Serna, Germán Cano e Canobbio (Keno). Técnico: Mano Menezes

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães.

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).