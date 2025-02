Sob 'proteção' do aniversariante Neymar, Santos tenta arrancada no Paulistão contra o Botafogo

Sob a influência da estreia de Neymar em sua volta ao futebol Brasileiro após um hiato de 12 anos, o Santos tenta engatar a sua primeira sequência de vitórias no Campeonato Paulista para, de fato, se credenciar ao título do Estadual. O desafio que marca a volta do atacante - completa 33 anos nesta quarta-feira - e tenta estabelecer um divisor de águas no torneio é contra o Botafogo, às 21h35. E o local da partida não poderia ser mais apropriado: a Vila Belmiro, templo consagrado pelo Rei Pelé.

Mesmo sem ainda ter entrado em campo, Neymar já se mostrou ser decisivo. Confirmado como reforço, ele viu, de sua casa, a equipe santista encerrar uma série de três derrotas com o triunfo de 3 a 1 sobre o São Paulo no último sábado.

Agora, regularizado na competição e com o nome registrado no BID, ele vai ser o o grande trunfo do técnico Pedro Caixinha - cumpre suspensão após ser expulso no clássico com o São Paulo - para buscar o segundo resultado positivo consecutivo na competição.

Contratado pela diretoria por ser adepto de um estilo de jogo ofensivo, Pedro Caixinha espera mais facilidades a partir de agora para ver a sua filosofia surtir efeito. E o ataque é o setor onde o Santos parece estar mais forte diante do rival de Ribeirão Preto.

Guilherme, artilheiro isolado do Paulistão com sete gols, terá a companhia de Tiquinho Soares, centroavante que busca seu espaço na equipe após ter brilhado no Botafogo. A "cereja do bolo" fica por conta da genialidade de Neymar, que terá liberdade para atuar em todos os espaços para comandar o time.

Com sete pontos em seis rodadas e uma campanha de apenas 38% de aproveitamento, Caixinha sabe que o time precisa reagir de forma imediata. E vai ser sob a "aura" da chegada de Neymar que essa retomada pode ser iniciada.

"Ele vai jogar. Ter essa integração com a nossa própria dinâmica (estilo de jogo) terá uma importância fundamental", afirmou Caixinha, que será substituído pelo auxiliar Pedro Malta na beira do campo - já não trabalharia no jogo por ter sido submetido à cirurgia após um descolamento de retina.

Ao menos, vê Neymar motivado após obter um retorno mais do que amistoso da grande estrela da companhia. "Dependendo do treinador, jogo de 9, de volante, de meia. Estou aqui para ajudar, vim para somar", disse Neymar em seu primeiro contato com a torcida.

No treino desta terça-feira, o atacante participou da atividade com os companheiros e demonstrou estar em forma. Ele se movimentou bem, arriscou chutes a gol e deve atuar pelo menos um tempo.

No restante da escalação, Caixinha deverá contar com o retorno de Escobar à lateral-esquerda. O jogador se recuperou de um edema muscular na coxa esquerda e tem chances de iniciar o duelo. Caso não reúna condições de atuar, Vinícius Lira, de 17 anos, se mantém no posto. Thaciano é outro que pode reaparecer. Ele treinou bem e vira uma boa opção para o treinador português.

Pelo lado do Botafogo, o técnico Marcio Zanardi trabalha para tentar mudar a realidade do clube no Paulistão. Com três empates e três derrotas, a equipe ainda está atrás do primeiro triunfo.

Apesar de ter a pior campanha entre os 16 participantes, ele confia no poder de reação da equipe para tentar "aprontar" uma surpresa na Vila. "São jogos muito duros, mas confio na minha equipe. Temos que entrar focados e fazer o que trabalhamos", afirmou Zanardi, que não quis antecipar a escalação para o duelo desta quarta.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X BOTAFOGO-SP

SANTOS - Gabriel Brazão; Léo Godoy, Luisão, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón, Diego Pituca e Soteldo (Thaciano); Guilherme, Tiquinho Soares e Neymar. Técnico: Pedro Malta (interino).

BOTAFOGO-SP - João Carlos; Ericson, Allyson, Alisson Cassiano e Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Dramisino e Leandro Maciel; Jonathan Cafú, Pablo Thomaz e Douglas Baggio. Técnico: Marcio Zanardi.

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan.

HORÁRIO - 21h35.

LOCAL - Estádio Vila Belmiro, em Santos (SP).