Campeão da MotoGP sofre forte acidente, tem fraturas e passará por cirurgias

Atual campeão da MotoGP, o piloto Jorge Martín sofreu um forte acidente nesta quarta-feira, durante os testes da categoria em Sepang, na Malásia. O espanhol foi encaminhado ao hospital, onde foram constatadas fraturas na mão direita e no pé esquerdo. Com as lesões, ele foi vetado do restante dos testes de pré-temporada da MotoGP.

De acordo com a categoria, Martín não sofreu nenhum ferimento na cabeça, após forte impacto no chão no momento do acidente. Exames de tomografia computadorizada e ressonância magnética descartaram qualquer lesão no cérebro. O piloto será transferido para a Espanha para fazer as cirurgias na mão e no pé, ainda nesta semana.

Martín perdeu o controle de sua moto na curva 2 do Circuito de Sepang e foi arremessado para o alto, a cerca de dois ou três metros de altura, antes de se chocar com força com o asfalto. Ele acertou a cabeça no chão com tanto impacto que a viseira do seu capacete se soltou. Arrastado pelo asfalto até perder velocidade, o piloto espanhol pareceu desacordado por alguns segundos até ser socorrido.

Foi a segunda queda do piloto da equipe Aprilia no mesmo teste, com diferença de poucos minutos. O primeiro incidente foi leve e ele pôde voltar normalmente a sua moto para retornar aos boxes, aparentemente sem problemas físicos. No total, Martín completou apenas 13 voltas no teste desta quarta.

Um dos principais pilotos da atualidade na motovelocidade, Martín se sagrou campeão pela primeira vez da principal categoria no ano passado. Antes foi campeão da Moto3, competição de acesso à MotoGP, em 2018. No campeonato principal, ele soma oito vitórias, 32 pódios e 20 pole positions em 74 corridas disputadas.

A temporada 2025 começa com a etapa da Tailândia entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março. Antes disso, os pilotos participam de testes em Sepang até o dia 7. Na sequência, os testes têm sequência em solo tailandês nos dias 12 e 13 deste mês.