Em baixa no Paulistão, Red Bull Bragantino anuncia lateral Sant'Anna vindo do River Plate-ARG

Em situação ruim no Campeonato Paulista, com apenas uma vitória em sete jogos e correndo riscos de rebaixamento, o Red Bull Bragantino anunciou um novo reforço para a sequência da temporada. Trata-se do lateral-direito uruguaio Agustín Sant'Anna, de 27 anos, que estava no River Plate, da Argentina.

O reforço assinou contrato até dezembro de 2027. Com passagens por Club Atlético Cerro, Nacional, Deportivo Maldonado e Defensor Sporting, todos do Uruguai, o lateral vinha atuando no futebol argentino nas duas últimas temporadas, por Defensa y Justicia e River Plate. Além disso, em 2017, conquistou o título do Sul-Americano Sub-20 com a seleção uruguaia.

Feliz pelo desfecho, ele falou sobre a decisão em atuar no futebol brasileiro. "O que mais me motivou a vir para o Red Bull Bragantino foi o interesse do clube. Isso gerou confiança desde o primeiro momento e foi fundamental para minha decisão. Algo muito importante para mim é poder jogar em uma das melhores ligas do mundo", disse o jogador.

Agora, Agustín Sant'Anna trabalha para estrear o quanto antes no Paulistão. Atualmente, o Red Bull Bragantino é lanterna do Grupo B com cinco pontos e a sua única vitória aconteceu diante do novato Velo Clube, por 1 a 0, com um gol marcado nos acréscimos por Lucas Evangelista.

Depois de empatar por 1 a 1 com a Inter, em Limeira, a equipe de Bragança Paulista agora vai enfrentar o São Paulo, no estádio Nabi Abi Chedid às 18h30. Depois faltarão mais quatro jogos para finlizar esta fase: Botafogo (fora), Noroeste e Mirassol (em casa) e Ponte Preta (fora).

A meta é somar, pelo menos, mais sete pontos para atingir os 12 pontos e evitar o rebaixamento. Neste recorte, o time precisa um aproveitamento de 50%, bem aquém do rendimento apresentado até agora com 23% de aproveitamento.

Ano passado, o clube já viveu momentos delicados com a ameaça de ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Só escapou graças a duas vitórias nas rodadas finais, diante do Athletico por 2 a 1 e sobre o Criciúma, por 5 a 1.