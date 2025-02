Segundo favorito, Medvedev é surpreendido por italiano e cai nas oitavas do ATP 500 de Roterdã

O russo Daniil Medvedev é o primeiro favorito eliminado no ATP 500 de Roterdã, na Holanda. O segundo cabeça de chave acabou surpreendido pelo italiano Mattia Bellucci, nesta quarta-feira, se despedindo com derrota por 3/6, 7/6 (8/6) e 3/6 após batalha de 2h55 nas oitavas de final.

Diante de um oponente ocupando somente o 92º lugar no ranking da ATP, Medvedev imaginava um duelo tranquilo. Ele já vinha de boa vitória sobre o experiente suíço Stanislas Wawrinka na competição que só perde para os Grand Slans e os ATPs a nível 1000. Mas viu que passaria aperto desde o primeiro game, no qual salvou um break point. Bellucci conseguiu a quebra no oitavo game e depois sacou para abrir 1 a 0 no jogo com 6 a 3.

O russo voltou mais forte no segundo set e foi logo abrindo 4 a 1, restabelecendo o comando da partida. O número 7 do mundo ainda teve novo break para abrir 5 a 1, mas o italiano se salvou e mostrou força para devolver a quebra e depois buscar um improvável 4 a 4 - Medvedev teve dois breaks e novamente não aproveitou.

Depois de perder um set point, Medvedev viu a definição do segundo set ir ao tie-break e continuou cometendo muitos erros na partida, ficando em desvantagem por 2 a 0 e 5 a 2. Bellucci teve o match point com 6 a 5. Sentiu a pressão, porém, e perdeu a parcial por 8 a 6.

Mesmo não fechando o jogo, Bellucci mostrou que não se abateu e fez um começo de terceiro set bem forte e de enorme concentração. Medvedev abriu dois breaks no primeiro game e outros quatro no terceiro e o italiano não permitiu a quebra, caminhando sempre na frente na parcial. No oitavo game, Bellucci quebrou e depois não desperdiçou a chance, fechando em pontos diretos no saque, com 6 a 3.

Sétimo cabeça de chave, Arthur Fils ganhou o duelo de franceses com Constant Lestienne por 2 a 1, parciais de 6/7 (4/7), 6/2 e 6/1. O adversário nas oitavas será o alemão Daniel Altmaier, que virou diante do norte-americano Aleksandar Kovacevic, nesta quarta, com 1/6, 6/4 e 6/3.

Representante holandês em Roterdã, Tallon Griekspoor travou grande batalha diante do italiano Matteo Berrettini, ganhando por 2 sets a 1 no tie-break do terceiro - 6/3, 6/7 (3/7) e 7/6 (7/4).

Griekspoor abriu vantagem ao fechar por 6 a 3 o primeiro set. Mas permitiu o empate com 7 a 6 para o italiano. Na parcial decisiva, nenhuma quebra e definição no game desempate, que foi igual até o holandês emplacar quatro pontos seguidos e fechar em 7/4. O rival nas oitavas será o grego Stefanos Tsitsipas.

Principal favorito em Roterdã, Carlos Alcaraz volta à quadra nesta quinta-feira diante de Andrea Vavassori, que avançou após abandono do canadense Felix Auger-Aliassime. O italiano perdeu o primeiro set por 7/6 (7/3), mas empatou ao ganhar o segundo por 6 a 4. Neste momento, o rival desistiu do jogo, machucado.