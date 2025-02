Internacional vence a quarta seguida e segue invicto antes do Grenal no Gaúcho

O Internacional manteve a invencibilidade no Campeonato Gaúcho, ao vencer o Brasil de Pelotas por 3 a 0, na noite desta quarta-feira, no Beira-Rio, pela quinta rodada. Esta foi a sua quarta vitória seguida, porque antes passou por Juventude, Avenida e São José. Com isso, vai com moral elevado para o Grenal marcado para o próximo sábado, às 21h30, na Arena Grêmio.

Focado no duelo contra o seu maior rival, o técnico Roger Machado poupou vários titulares como Vitão, Bernabei, Fernando e Alan Patrick, que sequer foram relacionados. Os atacantes Wesley e Borré começaram no banco. Mesmo com um time mesclado, o Inter não teve dificuldades e venceu com autoridade, com gols de Rogel, Vitinho e Enner Valência.

Após este novo resultado positivo, o Internacional segue invicto e lidera o Grupo B com 13 pontos, quatro a mais que o Caxias, segundo colocado. Já o Brasil de Pelotas, que vinha de vitória sobre o São José, permanece com cinco pontos no Grupo C, na briga para avançar à semifinal.

A etapa inicial foi marcada por um duelo de ataque contra defesa. O Brasil de Pelotas começou ousado e criou duas boas chances antes dos 15 minutos, mas depois viu o Internacional assumir o controle da partida e pressionar principalmente com Vitinho e Carbonero.

A primeira grande oportunidade surgiu aos 24 minutos, quando Carbonero lançou Aguirre, que cruzou para Vitinho. O atacante desviou de cabeça por cobertura, superando o goleiro Wellington, mas Bruno Miguel afastou em cima da linha. Cinco minutos depois, Vitinho fez bela jogada pela direita e cruzou na medida para Valencia, que cabeceou no travessão.

Apesar da pressão, o Inter pecava nos passes e abusava dos cruzamentos. Mas a estratégia foi recompensada nos acréscimos. Aos 50 minutos, Wanderson cobrou escanteio na cabeça de Rogel, que testou para abrir o placar.

O Internacional voltou para a etapa final com intensidade e garantiu a vitória logo nos primeiros minutos. Aos dois, Thiago Maia arriscou de fora da área, a bola desviou e sobrou para Vitinho, que dominou e finalizou no canto, sem chance para Wellington.

Aos dez, o Brasil de Pelotas chegou a descontar. Juliano cobrou falta na área, João Victor cabeceou, o goleiro Anthoni defendeu, e Alan Bald marcou no rebote. No entanto, após consulta ao VAR, o gol foi anulado por impedimento.

O lance reacendeu o Inter, que ampliou aos 18. Ronaldo acionou Pablo na direita, e ele cruzou para Enner Valencia completar de carrinho, fechando o placar. No final, o Internacional ainda tentou ampliar, mas diminuiu o ritmo novamente ficando sua atenção no clássico.

Pela sexta rodada, o Internacional enfrenta o Grêmio no clássico Grenal, no sábado, às 21h, na Arena do Grêmio. No mesmo dia, às 16h30, o Brasil de Pelotas disputa o clássico contra o Pelotas, na Boca do Lobo.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 3 X 0 BRASIL DE PELOTAS

INTERNACIONAL - Anthoni; Aguirre, Rogel, Victor Gabriel (Kaíque Rocha) e Pablo (Ramon); Ronaldo, Thiago Maia (Gustavo Santos), Wanderson (Lucca), Vitinho e Carbonero (Yago Noal); Enner Valencia. Técnico: Roger Machado.

BRASIL DE PELOTAS - Wellington Santana; Danilo (RAEL), Bruno Miguel, Guilherme Cerqueira e Allan Bald; Rafael Gelati (Gabriel Macedo), Juliano Fabro e Kauê (João Victor); Jota (Histone), Vini Charope (Higos Farias) e Mayco Félix. Técnico: William de Mattia.

GOLS - Rogel, aos 50 minutos do primeiro tempo; Vitinho, aos 2, e Enner Valencia, aos 18 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Aguirre (Internacional); Guilherme Cerqueira (Brasil de Pelotas).

CARTÕES VERMELHOS - (Internacional); (Brasil de Pelotas).

ÁRBITRO - Roger Goulart.

RENDA - R$ 188.529,00.

PÚBLICO - 12.120 torcedores.

LOCAL - Estádio Beira Rio, em Porto Alegre (RS).