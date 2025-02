Apesar da goleada, Zubeldía pretende São Paulo com mais 'equilíbrio' nas partidas

A goleada por 4 a 1 sobre o Mirassol, nesta quarta-feira, no MorumBis, pela sétima rodada do Campeonato Paulista, não encobriu problemas na equipe do São Paulo. O técnico Luis Zubeldía afirmou na entrevista coletiva após o jogo que pretende ter um time "mais equilibrado" nos jogos, com um desempenho defensivo melhor.

"Os times te analisam, sabem onde pode te atacar. Acontece que também podemos chegar a cometer erros, alguma desorganização em certo momento. Há que tratar, de conviver com isso e corrigir algumas coisas para ter mais equilíbrio no jogo", disse o treinador argentino.

"Claro que temos coisas que ajustar. Sempre que termina um jogo o que mais me fixo é nas grandes situações de gol que tiveram as duas equipes. Nós criamos seis grandes ocasiões de gol, contra duas do rival. Então, creio que o time está criando grandes situações de gol, o que é muito difícil. Na temporada passada nos custava muitíssimo gerar grandes situações de gol. Chegávamos a uma ou duas ocasiões de gol, pouquíssimas vezes tínhamos três ou quatro. Hoje estamos acima de três por jogo. Essa é uma grande notícia para nós", afirmou Zubeldía.

O treinador não escondeu que estes jogos de início de temporada possuem uma importância diversificada. "Esse momento tem três pilares. A competição é muito importante, precisamos ganhar jogos e chegar ao mata-mata. Segundo pilar é a preparação. Terceiro pilar é buscar variações táticas e ver a conduta dos distintos nomes, analisando as possíveis variações que faremos. Nem tudo pode ser positivo, porque é um momento em que você busca coisas, arrisca um pouco mais."

O São Paulo volta a jogar pelo Estadual no sábado, ás 18h30, em Bragança Paulista, diante do Red Bull Bragantino, pela oitava rodada.