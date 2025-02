Santos acerta o empréstimo de Álvaro Barreal até o fim de 2025

Ainda com o objetivo de fortalecer o elenco para a temporada 2025, o Santos anunciou nesta quinta-feira a contratação por empréstimo do meia-atacante Álvaro Barreal. O argentino, que defendeu o Cruzeiro no ano passado, assinou vínculo com a equipe paulista até 31 de dezembro.

O atleta foi revelado pelo Vélez Sarsfield em 2019 e logo despontou no cenário local. Suas boas atuações despertaram a atenção de clubes do exterior e logo ele foi negociado com o FC Cincinnati, equipe da Major League Soccer (MLS), clube que ainda detém os direitos federativos do atleta.

Dono de um estilo versátil, Barreal se destaca pela velocidade e criatividade. A finalização também é seu ponto forte. Após quatro temporadas nos Estados Unidos, em 2024 ele foi emprestado ao Cruzeiro.

Com Álvaro Barreal, a diretoria santista chega ao seu oitavo reforço. Antes, o clube definiu a vinda dos zagueiros Luisão e Zé Ivaldo, do lateral-direito Léo Godoy, do meia-atacante Thaciano e dos atacantes Tiquinho Soares, Neymar e Gabriel Verón.

Em meio à chegada de reforços, o técnico Pedro Caixinha tenta fazer o time decolar no Campeonato Paulista. Após o empate de 1 a 1 diante do São Bernardo, nesta quarta, a equipe santista volta a campo neste domingo e visita o Novorizontino em partida válida pela oitava rodada.