Luis Enrique diz que PSG melhorou após a saída de Mbappé para o Real: 'Acho que somos melhores'

O técnico Luis Enrique afirmou nesta quinta-feira que o Paris Saint-Germain melhorou o seu nível de atuação desde que o atacante Kylian Mbappé deixou o clube para defender o Real Madrid no ano passado. De acordo com o treinador, a sua equipe apresentou evolução tanto no ataque como na defesa.

"Fui muito corajoso na temporada passada quando disse que teríamos um time melhor. Ainda acho que somos melhores (no ataque e na defesa) e os números estão aí para isso. Os jogadores encararam isso (a saída do astro francês) como um desafio", afirmou Luis Enrique em entrevista coletiva.

Na conversa com os jornalistas, o comandante justificou a sua declaração com o pensamento de que é mais importante ter um time solidário do que contar com um atleta que brilhe sozinho.

"Eu disse a você que, em vez de ter um jogador que faça 40 gols, eu queria jogadores que marcassem muito. Diante de uma situação que não queríamos, mas que aconteceu (a saída de Mbappé), a maturidade da equipe é muito boa", declarou o técnico.

Ao falar sobre o momento da equipe, Luis Enrique tentou atenuar o seu discurso ao dizer que gostaria da permanência de Mbappé. No entanto, ele deixou claro que a transferência do atacante foi positiva. "Claro que gostaríamos de manter Kylian, porque todos os amavam. Mas é fato que o time está respondendo em um nível espetacular".

No Campeonato Francês, o PSG é o único time invicto depois de 20 rodadas. O conjunto parisiense lidera a classificação de forma isolada com dez pontos de vantagem para o Olympique de Marselha, o segundo colocado (50 a 40).