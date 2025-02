Cristiano Ronaldo presta homenagem ao 'irmão' Marcelo: 'Tudo de bom nessa nova fase da vida'

O lateral-esquerdo Marcelo fez grandes parcerias ao longo da vitoriosa carreira. E a maior delas foi com o astro Cristiano Ronaldo no Real Madrid. O português sempre idolatrou o brasileiro, tentou levá-lo ao mundo árabe e hoje fez um belo post agradecendo ao "irmão" por tudo o que viveram no campo.

Cristiano Ronaldo brilhou muito no clube merengue recebendo assistências do brasileiro. Marcelo sempre foi o "parça" predileto e não poderia ser esquecido no dia do anúncio de sua aposentadoria, aos 36 anos.

Distante do grande amigo, Cristiano Ronaldo usou suas redes sociais para prestar homenagem a Marcelo. Usou duas fotos icônicas, uma vibrando muito frente a frente com o lateral e outra com um abraço caloroso.

"Meu irmão, que carreira incrível! Vivemos muita coisa juntos: foram anos de conquistas, vitórias e momentos inesquecíveis. Mais que um companheiro de equipe, um parceiro para minha vida. Obrigado por tudo, amigo. Desejo a você tudo de melhor nesta nova etapa da sua vida", escrever Cristiano Ronaldo.

Foram impressionantes 334 jogos juntos da dupla pelo Real Madrid e muitas conquistas nesses nove anos de parceria, entre elas, cinco Ligas dos Campeões e quatro Mundiais. Marcelo havia mandado uma linda mensagem ao português quando ele se transferiu da Espanha para a Juventus, da Itália, e Cristiano Ronaldo mostra, agora, que jamais esqueceu do amigo.