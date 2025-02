Wendell é apresentado no São Paulo e mira títulos: 'A camisa por si só já pesa'

O São Paulo apresentou mais um reforço nesta quinta-feira para a temporada 2025: o lateral-esquerdo Wendell. Liberado na última semana pelo Porto, o atleta participou com o grupo do treino no CT e depois concedeu a sua primeira entrevista como jogador do clube.

No futebol europeu há 11 anos, ele disse o que o motivou a retornar ao futebol brasileiro. "A camisa do São Paulo por si só já pesa. São três Mundiais, três Libertadores e seis Brasileiros. A gente sempre mira um gigante brasileiro e estamos preparados para uma boa temporada em busca de títulos", afirmou o lateral-esquerdo.

Na coletiva, o atleta comentou sobre o trabalho do técnico argentino Luís Zubeldía. Ao falar do interesse demonstrado pelo técnico na sua aquisição, Wendell acredita que consiga ajudar o elenco.

"Ele viu meus jogos e conhece as minhas características. O mais importante foi o interesse dele em contar comigo. Que a gente consiga fazer de 2025 um ano bastante vitorioso", disse.

Sobre a sua condição física, o lateral pediu um pouco de tempo para poder se adaptar, principalmente em relação ao clima, já que na Europa, ele enfrentava temperaturas muito baixas. No entanto, ele garantiu que logo vai estar em forma.

"Vou precisar das atividades diárias para pegar o ritmo e conhecer os companheiros. Mas temos uma grande comissão técnica e, no momento certo, vou poder estrear", comentou o atleta de 31 anos.

Após deixar o Grêmio em 2014, Wendell foi para a Alemanha e defendeu o Bayer Leverkusen por oito temporadas. Negociado com o Porto, ele ficou no futebol português até o início deste ano.

Após a goleada de 4 a 1 sobre o Mirassol, o São Paulo agora volta as suas atenções para a rodada do fim de semana. Neste sábado, a equipe viaja até Bragança Paulista e desafia o Red Bull Bragantino em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Paulista.