Alcaraz passa sem sustos por Vavassori e vai às quartas no ATP 500 de Roterdã após 1h05 de jogo

Carlos Alcaraz não quis saber de sustos em seu segundo jogo no ATP 500 de Roterdã, na Holanda, e se garantiu nas quartas de final após grande apresentação diante do italiano Andrea Vavassori, apenas o 317º do mundo. Com jogo avassalador, o ex-líder do ranking e agora 3º colocado se garantiu com 6/2 e 6/1 em apenas 1h05 de partida.

Alcaraz não queria repetir os altos e baixos da estreia, diante de Botic van de Zandschulp (precisou de três sets para avançar) e começou o jogo no modo turbo. Abrindo logo 2 a 0, dominou totalmente o primeiro set e, após mais um quebra, sacou para fechar em 6 a 2.

Pressionando o serviço de Vavassori, Alcaraz não demorou a abrir vantagem de 3 a 1 no segundo set, com mais uma quebra. Sacando bem e não permitindo break points ao italiano, o ex-número 1 do mundo "treinava" em quadra.

Sem acertar nada, Vavassori voltou a ser quebrado no quinto game e "desistiu" de buscar a reação em dia iluminado de Alcaraz, que não teve trabalho para confirmar a vitória, em sua terceira quebra na parcial e fáceis 6 a 1.

O dia foi de demonstração de força dos favoritos. Sexto cabeça de chave, o grego Stefanos Tsitsipas teve um adversário a mais em seu duelo das oitavas: a torcida holandesa. Mesmo assim, o grego não se intimidou e buscou a virada diante do local Tallon Griekspoor, parciais de 6/7 (5/7), t/6 (8/6) e 7/5.

O rival de Tsitsipas nesta sexta-feira será o surpreendente italiano Mattia Bellucci, algoz do segundo favorito, o russo Daniil Medvedev, na quarta-feira, em batalha de quase três horas e três sets.

Quem também passou bem nas oitavas foi o russo Andrey Rublev. O quarto favorito precisou de dois tie-breaks para superar o húngaro Fabian Marozlan, fechando com 7/6 (7/2) e 7/6 (9/7). O próximo oponente é o cabeça 8, o polonês Hubert Hurkacz.

Por fim, o australiano Alex De Minaur continua firme em sua caminhada em Roterdã. Nesta quinta, o cabeça de chave 3 passou com duplo 6/4 pelo checo Jakub Mensik e agora desafia o alemão Daniel Altmaier.