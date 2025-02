Hugo Souza reclama de postura corintiana no dérbi após defender pênalti no fim: 'Não jogamos'

O árbitro apita o fim do jogo no Allianz Parque e todos os jogadores partem para cumprimentar Hugo Souza. Pelo segundo jogo seguido, o goleiro salva o Corinthians ao defender um pênalti. Desta vez nos acréscimos, no 1 a 1 na casa do Palmeiras. Já são seis defesas em tiros livres em menos de um ano de clube do novo ídolo da torcida, eleito o melhor do dérbi, mas irritado com a postura no Allianz Parque.

Diferentemente do jogo diante do Novorizontino, quando defendeu o pênalti no primeiro tempo e depois dividiu os méritos com os companheiros pelo 1 a 0 fora de casa, desta vez o goleiro não gostou nada do produzido e, com a tarja de capitão, pediu mais dedicação nos clássicos. O Corinthians já havia perdido por 3 a 1 do São Paulo e encara o Santos daqui uma semana - antes recebe o São Bernardo, no domingo.

Hugo Souza não começou a temporada entre os titulares para aprimorar algumas questões físicas. São apenas cinco partidas disputadas e ele já foi eleito o melhor em campo em duas, o que revela sofrimento corintiano e trabalho acima do normal de seu goleiro.

Nesta quinta, ele defendeu o pênalti de Estêvão e, no fim, após beijar o troféu de melhor do dérbi, desabafou. "Bom, (estou) feliz pela minha performance, mas inconformado pelo jogo, o time não conseguiu jogar, precisa de um pouco mais da nossa equipe em clássicos e complicou mais com a expulsão, uma decisão dele (Raphael Claus)", afirmou Hugo Souza. "A gente precisa melhorar, e vai. O importante é que não perdeu, pontuamos. Esse ponto é importante pela liderança não só do grupo, mas geral", seguiu.

O goleiro corintiano vinha de quatro defesas em pênaltis de 2024, mas nenhuma em jogo com a bola rolando. Foram três diante do Red Bull Bragantino pela Copa Sul-Americana na definição de vaga às quartas de final e uma contra o Grêmio na Copa do Brasil.

Agora, com jogo rolando, ajudou em importantes quatro pontos, sendo dois em Novo Horizonte e agora, no Allianz Parque. "Temos de buscar cada vez mais as vitórias. Estou feliz por evitar a derrota e, se Deus quiser, vamos voltar a ganhar os clássicos", frisou, já mirando o duelo com o Santos no dia 12, na Neo Química Arena, às 21h35, onde o time também encara o São Bernardo, neste domingo, às 20h30.

Apesar da bronca no grupo, Hugo Souza revelou que vem fazendo o máximo para ajudar os companheiros. Ele passou o clássico inteiro gritando com o time e explicou o seu descontentamento. "Estou tentando cobrar o máximo da equipe, sou o capitão e preciso falar, cobrar, tentar ajudar a equipe a estar mais ligada. Demos muito espaço para o Palmeiras jogar, mas vamos corrigir isso durante a semana para buscar os três pontos no próximo jogo."