Ramón critica arbitragem e a postura do Corinthians no clássico: 'Tem que crescer como grupo'

O técnico Ramón Díaz criticou a atuação do juiz Raphael Claus e da postura do atacante Yuri Alberto no empate do Corinthians com o Palmeiras, por 1 a 1, nesta quinta-feira, no Allianz Parque, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

"É uma lástima que foi cartão no primeiro lance (Yuri chutou a bandeirinha de córner após marcar o gol no primeiro tempo). Tem que crescer como grupo, uma ação quase solo e o árbitro com a experiência que tem um clássico deixa passar. Poderia continuar e não teria nada, mas são decisões do árbitro. Isso nos complicou, em um clássico é difícil jogar com 10, mas a equipe soube jogar. Gostamos de ganhar, mas temos que melhorar muitíssimo", disse o treinador argentino.

Ramón Díaz reclamou do calendário, mas prevê um Corinthians melhor fisicamente nas próximas rodadas. "A equipe será diferente quando tivermos a chance de recuperação dos jogadores. Os atletas não são máquinas. Aqui é único país que se joga a cada três dias, a quantidade de jogos, ainda mais no início da temporada, quando os jogadores não treinaram, não estão fisicamente bem. Há times que estão treinando há três meses para o Paulistão. É difícil. A medida que o tempo passa, vamos encontrar o espaço e o nível."

O treinador afirmou que vai seguir alterando a equipe e terá como objetivo principal a disputa da Copa Libertadores. "Nunca armamos a equipe da mesma maneira duas vezes seguidas. Há que preparar, algum lesionado, sempre há algo. É uma experiência nova para nós, nunca jogamos tantos jogos com pouco tempo de recuperação. Vamos seguir com essas mudanças, porque os jogadores não são máquinas. Não queremos que haja lesões, porque espero que vamos jogar a Libertadores, esse é um dos objetivos nossos, jogar a Libertadores. É seguir na Libertadores, há muito prestígio. Vamos direcionar para isso. Esperamos que passe rápido para competir a nível internacional."