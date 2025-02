LeBron desbanca Curry, volta a fazer história e lidera vitória dos Lakers sobre Warriors na NBA

Ainda não foi desta vez que Luka Doncic estreou pelo Los Angeles Lakers. Mas nem foi preciso. LeBron James assumiu toda a responsabilidade na noite desta quinta-feira e comandou grande vitória da equipe californiana sobre o Golden State Warriors por 120 a 112, diante de sua torcida, pela NBA.

O triunfo veio com novas marcas históricas para o astro dos Lakers. LeBron, de 40 anos, se tornou o jogador mais velho, a alcançar ao menos 30 pontos e 15 rebotes numa mesma partida. O recorde anterior já pertencia ao jogador dos Lakers, que vem superando marcas a cada semana na NBA.

"Estou velho, essa é a minha opinião", disse o jogador, quando questionado sobre sua última conquista. "Preciso de uma taça de vinho e dormir um pouco, é o que eu acho."

O astro também superou um recorde de Michael Jordan, seu ídolo e o único outro jogador da NBA a marcar 40 pontos após seu 40º aniversário. Jordan fez isso pelo Washington Wizards apenas três dias depois de completar 40 anos, em fevereiro de 2003. LeBron completou 40 em dezembro.

"Ao longo de minha jornada, sempre que sou rotulado ou colocado em uma categoria, seja qual for o caso, cruzar o caminho com os grandes nomes é sempre uma honra. Só de saber de onde eu vim e que amo tanto o jogo, é muito legal", comentou o astro dos Lakers.

LeBron foi o cestinha da partida e terminou a noite com um "double-double" de 42 pontos e 17 rebotes, além de oito assistências. Austin Reaves também se destacou pela equipe, com 23 pontos. Doncic foi ovacionado pela torcida, mas ainda não entrou em quadra. Ele se recupera de um problema físico.

Pelos Warriors, Stephen Curry fez a sua parte, ao anotar 37 pontos. Buddy Hield e Moses Moody contribuíram com 14 pontos cada. O time visitante contou com diversos desfalques, incluindo o brasileiro Gui Santos, Jonathan Kuminga, Andrew Wiggins e Dennis Schroder, que deve deixar a equipe nos próximos dias.

O quarto triunfo consecutivo deixa os Lakers em posição mais tranquila dentro da zona de classificação aos playoffs. O time ocupa o quinto lugar da Conferência Oeste, com 30 vitórias e 19 derrotas. Por outro lado, os Warriors seguem em fase difícil, no modesto 11º posto da mesma tabela, com retrospecto de 25/26.

Se Doncic ainda não estreou pelos Lakers, o mesmo acontece com Anthony Davis no Dallas Mavericks, cinco dias após a bombástica troca de jogadores na NBA. Lesionado, Davis foi desfalque na surpreendente vitória dos Mavericks sobre o Boston Celtics por 127 a 120, fora de casa.

Exibindo um eficiente jogo coletivo, com seis jogadores chegando aos dois dígitos em pontuação, os Mavericks abriram vantagem no primeiro quarto, apesar da torcida contra, e encaminharam o grande triunfo, sob a liderança de Klay Thompson, autor de 25 pontos. O reserva Spencer Dinwiddie ajudou com 22.

Pelos Celtics, Jaylen Brown foi o destaque, com 25 pontos. Jayson Tatum e Kristaps Porzingis anotaram 17 pontos cada enquanto o reserva Payton Pritchard marcou 21. O resultado não abalou a vice-liderança dos Celtics na Conferência Leste. O terceiro melhor time da temporada regular até agora soma 36 vitórias e 16 derrotas. Os Mavericks estão em 8º no Oeste, com 27/25.

Confira os resultados da noite desta quinta-feira:

Boston Celtics 120 x 127 Dallas Mavericks

Minnesota Timberwolves 127 x 114 Houston Rockets

Denver Nuggets 112 x 90 Orlando Magic

Los Angeles Lakers 120 x 112 Golden State Warriors

Portland Trail Blazers 108 x 102 Sacramento Kings

Los Angeles Clippers 112 x 119 Indiana Pacers

Acompanhe os jogos desta sexta-feira:

Washington Wizards x Cleveland Cavaliers

Charlotte Hornets x San Antonio Spurs

Brooklyn Nets x Miami Heat

Atlanta Hawks x Milwaukee Bucks

Detroit Pistons x Philadelphia 76ers

Oklahoma City Thunder x Toronto Raptors

Phoenix Suns x Utah Jazz