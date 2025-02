Palmeiras reclama de invasão em pênalti de Estêvão e irá protocolar ação na FPF

O Palmeiras avalia que foi prejudicado no jogo desta quinta-feira, em clássico com o Corinthians no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista, e prometeu protocolar reclamação na Federação Paulista de Futebol (FPF). O clube vê uma invasão de João Pedro Tchoca, zagueiro do time alvinegro, antes da cobrança de pênalti de Estêvão - o chute foi defendido pelo goleiro Hugo Souza, já nos acréscimos. No campo, o árbitro Raphael Claus deu prosseguimento à partida.

João Pedro é, justamente, o jogador que afasta a bola, após a defesa de Hugo Souza, e tira a oportunidade de Estêvão finalizar a gol no rebote do lance. O Palmeiras entende que foi prejudicado e a cobrança deveria ser repetida, dando nova oportunidade de o time passar à frente no placar.

"Hoje não foi só nosso time que errou. Teve alguém dentro de campo que errou feio", classificou Abel Ferreira, na entrevista coletiva após a partida. "As imagens estão muito claras. São muito claras se viram os lances pela mesma televisão que eu vi. Na televisão que eu vi, as imagens foram muito claras. Houve invasão da área, isso é nítido, e a regra existe para se cumprir."

De acordo com a regra, além do cobrador e do goleiro, nenhum outro atleta pode invadir a grande área antes da finalização. O clube, então, irá realizar uma reclamação formal à FPF, à espera de uma resposta sobre o lance.

Segundo recomendação da comissão arbitragem, o árbitro de vídeo (VAR) pode intervir em casos de invasão na cobrança de pênalti. Pelas imagens, Figueiredo, do Palmeiras, também entra na área antes da cobrança de pênalti, mas não chega a interferir no rebote.

Com o empate por 1 a 1, o Palmeiras permaneceu na segunda colocação do Grupo D, com 12 pontos, atrás do São Bernardo. Na próxima rodada, encara o Água Santa, fora de casa. Já o Corinthians manteve a liderança no Grupo A, com 19 pontos, e tem a melhor campanha do Campeonato Paulista até aqui.