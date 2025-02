Jean Todt, ex-Ferrari, diz que faz visitas regulares a Schumacher: 'Parte da minha vida'

O francês Jean Todt, ex-chefe da Ferrari e ex-presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), revelou que faz visitas regulares a Michael Schumacher. O estado de saúde do heptacampeão mundial de Fórmula 1 é mantido em sigilo pela família desde o acidente sofrido pelo ex-piloto, em 2013, em uma estação de esqui nos Alpes franceses.

"Vejo ele e sua família regularmente e com carinho. Nosso vínculo vai além do trabalho passado", disse Todt, ao jornal italiano La Repubblica. "Faz parte da minha vida, que hoje está muito longe da Fórmula 1."

Aos 78 anos, Todt é uma das poucas pessoas com acesso a Schumacher atualmente. O francês afirmou ainda que apoia a decisão dos familiares de não revelar a atual condição clínica do alemão. "A família decidiu não responder à pergunta, uma escolha que respeito."

A amizade de Todt com Schumacher vai além da automobilismo. Em 2022, o ex-presidente da FIA revelou que tem o costume de acompanhar corridas de Fórmula 1 ao lado do heptacampeão. Em outra oportunidade, ele contou que chegou a convidar o alemão para sucedê-lo no comando da Ferrari, mas teve a oferta negada.

Todt chegou à Ferrari em 1993 e foi fundamental na hegemonia estabelecida pela equipe na Fórmula 1 no início do século 21. Dos sete títulos conquistados por Schumacher, cinco foram competindo pela escuderia italiana (2000, 2001, 2002, 2003 e 2004). O alemão também venceu em 1994 e 1995, pela Benetton.

Em audiência em dezembro do ano, o promotor do caso envolvendo roubo de fotos e prontuários médicos do ex-piloto, ele estaria "parcialmente indefeso, precisando de cuidados e visivelmente marcado por seus ferimentos".

Em 29 de dezembro de 2013, Schumacher sofreu um acidente enquanto esquiava na estação de Meribel nos Alpes franceses. O alemão estava em uma área perigosa não demarcada entre duas pistas. Ele usava capacete, mas bateu a cabeça e sofreu um grave traumatismo craniano que o deixou em coma por meses.

Sem detalhes dos médicos e dos familiares, Schumacher passou a ser cuidado pela mulher, Corinna, e por uma equipe especializada. As informações sobre sua evolução do ex-piloto, atualmente com 56 anos, têm sido escassas, alimentando especulações e mantendo a curiosidade do público.