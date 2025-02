Guarani confirma a contratação do atacante Raí Nascimento, ex-Bahia

O Guarani acertou nesta sexta-feira a contratação do atacante Raí Nascimento, que reforçará a equipe de Campinas, que disputa o Paulistão e terá pela frente a Série C do Campeonato Brasileiro nos próximos meses. O jogador de 26 anos já está em Campinas para a realização de exames médicos e será oficialmente apresentado como reforço do time de Campinas nos próximos dias.

Raí estava no Ludogorets Razgrad, da Bulgária, desde 2022. Durante sua passagem pelo clube europeu, participou de 27 partidas e marcou cinco gols. Com contrato até o meio do ano, o atacante conseguiu uma rescisão antecipada para acertar sua transferência ao Guarani, que buscava um nome para fortalecer o setor ofensivo.

A chegada de Raí ocorre em um momento positivo para o time campineiro. Líder do Grupo B do Campeonato Paulista com dez pontos, o time bugrino está dois pontos à frente do Santos e segue embalado para o restante da competição. Apesar da expectativa em torno da nova contratação, o atacante não deve ser inscrito a tempo para o clássico diante da Ponte Preta, marcado para domingo, às 16h, no estádio Moisés Lucarelli.

Revelado nas categorias de base do Fluminense, Raí teve uma curta passagem pelo Bahia entre 2021 e 2022, onde atuou em competições nacionais. A maior parte de sua trajetória foi construída na Espanha, defendendo clubes como Real Zaragoza, CD Alfindén, UD Ibiza-Eivissa e Stadium Casablanca, onde acumulou experiência no futebol europeu.

O estilo de jogo rápido e a versatilidade de Raí são apontados como atributos importantes para o esquema ofensivo do Guarani, especialmente visando a competitividade do Paulistão e da Série C. O clube espera que o atacante traga um novo dinamismo ao ataque, contribuindo com gols e assistências ao longo da temporada.

Com a definição de Raí como reforço, a diretoria bugrina mostra que segue atenta ao mercado, buscando fortalecer o elenco para manter a boa fase no Paulistão e projetar uma campanha sólida no cenário nacional.