Vasco renova contrato com Vegetti e novo vínculo é registrado no BID da CBF

O Vasco publicou nesta sexta-feira o novo contrato com o centroavante argentino Pablo Vegetti. Após um acerto, que definiu um aumento salarial ao atleta, o vínculo foi prorrogado e o atacante permanece no clube até o fim de 2026.

As duas partes estavam em negociação há alguns meses. Para continuar no clube carioca, o atleta diminuiu a sua pedida e a diretoria voltou às tratativas para manter o atacante. Nesta nova rodada de conversas, além do salário (estimado em R$ 700 mil), ele tem ainda aditivos que podem ser acionados no caso de cumprimento de metas estabelecidas (artilharia de campeonato ou conquista de título).

Bastante identificado com a torcida, o argentino de 36 anos vem se destacando no Estadual do Rio. Ele é o artilheiro da competição com cinco gols e tem um a mais que o seu compatriota Germán Cano (Fluminense) e do jovem Walace Yan (Flamengo).

Na classificação, a equipe cruzmaltina aparece empatada ao lado do Flamengo com 13 pontos. Quem lidera a tabela de forma isolada é o Volta Redonda (16). O Botafogo fecha a lista dos quatro primeiros colocados com 12.

O time comandado pelo técnico Fábio Carille, que vem de derrota para o Fluminense por 2 a 1 no meio de semana, em Brasília, volta a jogar pelo Campeonato Carioca neste domingo. O confronto é contra o Sampaio Corrêa, no estádio Lourival Gomes de Almeida, em Saquarema.