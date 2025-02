Atlético-MG, Flu e Grêmio vão ao norte e Vasco ao Mato Grosso na 1ª fase da Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou nesta sexta-feira as duas primeiras rodadas da Copa do Brasil, que novamente contará com 92 equipes, 12 delas entrando somente na terceira fase, quando os jogos se tornam mata-matas de ida e volta, com recorde de premiação de mais de R$ 500 milhões divididos entre os participantes e sem vantagem de empate. Os confrontos dos quatro gigantes desta rodada de abertura, todos bem longe de casa, terão Fluminense x Águia de Marabá-PA, Vasco x União Rondonópolis-MT, Atlético-MG x Tocantinópolis-TO e Grêmio x São Raimundo-RR. Destaque, ainda, para Red Bull Bragantino x Sousa-PB e Athletico-PR diante do Pouso Alegre-MG.

Caso confirmem o favoritismo, o Fluminense cruza com o vencedor de Dourados-MS x Caxias, o Grêmio pega quem passar de Barcelona de Ilhéus-BA x Athletic-MG, o Atlético-MG terá pela frente Independência-AC ou Manaus e o Vasco, Barcelona-RO ou Nova Iguaçu.

O evento em um hotel da Barra da Tijuca, no Rio, começou com música, misturando instrumentos clássicos e o tradicional samba carioca. Tudo para abrir o sorteio da competição mais democrática do País, com representantes de todos os estados. O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, acompanhou a definição dos primeiros 40 jogos, ao lado de muitos dirigentes de entidades e de clubes.

"É a competição mais democrática do País, com 92 clubes, em todo território nacional, com clubes das Séries A, B, C e D e até quem não está nessas divisões. Quero dizer que é uma competição aceita em todo o País, com estádios lotados, com acompanhamentos pela televisão e a distribuição de receitas mais expressivas do nosso continente sul-americano. Quem dera a Conmebol pudesse fazer ajustes na Libertadores e na Sul-Americana, pois seguimos líder e seguiremos fazendo esse investimento para os clubes irem bem na parte técnica e com seus torcedores", afirmou Ednaldo, após agradecer a presença de todos os representantes das confederações e dos clubes.

O dirigente ainda fez um clamor para que seja uma disputa limpa e disciplinada dentro e fora dos gramados. "Com combate ao racismo, respeito às mulheres, que a gente sempre ressalta isso, e que seja super disciplinada, seguindo todos os protocolos da Fifa, sobretudo o combate ao racismo, iniciado pela CBF e que todas as entidades mundiais seguem", disse o dirigente. "Desejo sucesso a todos os participantes, e reitero que seja disciplinada dentro e fora de campo, com combate às discriminações e à violência."

Além do Bragantino, o futebol paulista será representado nesta primeira fase por Novorizontino e Ponte Preta, todos jogando como visitante, além de Portuguesa, Inter de Limeira e Votuporanguense, que atuam em seus domínios.

A edição de 2025 da Copa do Brasil sofreu uma leve alteração em seu regulamento. As equipes de melhor ranking continuam estreando fora de casa, mas já não terão mais a vantagem do empate para avançar de fase. Caso a igualdade persista nos 90 minutos, a vaga será definida nas penalidades, dando mais chances aos considerados "azarões." A regra se aplica também na segunda fase.

As partidas da primeira rodada serão disputadas em dois meio de semanas, entre os dias 19 e 26 de fevereiro, e definirão 40 classificados à segunda jornada, na qual sairão os 20 que se juntarão aos 12 já garantidos na terceira fase. Botafogo, Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Corinthians e Bahia (se garantiram por disputarem a Libertadores), Cruzeiro (pela nona posição no Brasileirão), Santos (campeão da Série B), CRB (campeão da Copa do Nordeste) e Paysandu (Campeão da Copa Verde).

O calendário da Copa do Brasil, na qual o Flamengo defende o título, está todo definido. A segunda fase será entre 5 e 12 de março; a terceira fase, já com duelos de ida e volta, ocorre nas semanas de 30 de abril e 21 de maio, as oitavas nas semanas de 30 de julho e 6 de agosto, quartas nas semanas de 27 de agosto e 11 de setembro, semifinais dias 5 e 19 de outubro e finais dias 2 e 9 de novembro.

Confira os 40 jogos:

ASA-AL x Atlético-GO

União Rondonópolis-MT x Vasco

Pouso Alegre-MG x Athletico-PR

Porto Velho-RO x Cuiabá

Maringá-PR x Juventude

São Raimundo-RR x Grêmio

Sousa-PB x Red Bull Bragantino

Cascavel-PR x América-MG

Tocantinópolis-TO x Atlético-MG

Águia de Marabá-PA x Fluminense

Tuna Luso-PA x Sampaio Corrêa-MA

Humaitá-AM x Operário-PR

Ceilândia-DF x Coritiba

Sergipe-SE x Ceará

Concórdia-SC x Ponte Preta

Maranhão x Vitória

Operário-MS x Criciúma

Inter de Limeira x Vila Nova-GO

Trem-AP x Brusque-SC

Operário-VG x Sport

Boavista x CSA

CSE x Tombense

Maracanã-CE x Ferroviário-CE

Parnahyba-PI x Confiança-SE

Portuguesa x Botafogo-PB

Santa Cruz-RN x Náutico

GAS-RR x Remo

Rio Branco de Venda Nova-ES x Amazonas

Olaria x ABC

Rio Branco-ES x Novorizontino

Votuporanguense x Aparecidense-GO

Jequié-BA x Retrô-PE

Barcelona-RO x Nova Iguaçu

Guarany de Bagé-RS x Altos-PI

Capital-DF x Portuguesa-RJ

União-TO x América-RN

Barcelona de Ilhéus-BA x Athletic-MG

Oratório-AP x São José-RS

Independência-AC x Manaus

Dourados-MS x Caxias