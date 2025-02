Muani anota duas vezes, Juventus supera Como no fim e volta ao G-4 do Campeonato Italiano

Os confrontos dos playoffs da Liga dos Campeões parecem mexer com as equipes europeias. Com o PSV na cabeça, em duelo de ida agendado para terça-feira, em Turim, a Juventus pouco produziu diante do Como nesta sexta-feira, pelo Campeonato italiano. Mesmo assim, saiu vencedora, por 2 a 1, graças a dois gols de Kolo Muani, o decisivo aos 44 minutos do segundo tempo.

Ganhar na abertura da 24ª rodada foi de vital importância para a Juventus voltar à zona de classificação à Liga dos Campeões para a próxima temporada. A equipe de Turim subiu aos 43 pontos no Italiano, na quarta colocação, superando Fiorentina e Lazio, ambas com 42 e às quais terá de "secar" no complemento da jornada.

A Juventus abriu o placar em uma pintura de Kolo Muani. Desarme no campo defensivo e saída em velocidade ao ataque. O atacante francês recebeu de González pela direita, balançou para cima da marcação e mandou uma bomba, no ângulo.

Na frente do placar, a Juventus se fechou atrás e não dava chances aos donos da casa. Aos 45 minutos, contudo, em grande vacilo defensivo da equipe visitante, Cutrone roubou a bola e cruzou na cabeça do livre Assane Diao, que anotou pela terceira vez nos últimos cinco jogos, deixando o placar igual.

O Como voltou mais empolgado para a etapa final e o técnico Thiago Motta precisou reforçar a marcação. Lançou o zagueiro Kelly, além dos meio-campistas Douglas Luiz e Thuram para tentar retomar o controle do embate.

O jogo continuou bastante complicado para a Juventus, que nada criava, mas uma penalidade aos 44 minutos cometida de bobeira pelo goleiro Butez acabou decisiva. Muani bateu com categoria para recolocar a Juventus no quarto lugar.