Harry Kane marca duas vezes, Bayern vence Werder Bremen e aumenta folga na liderança do Alemão

Com dois gols do centroavante Harry Kane, o Bayern confirmou o seu favoritismo diante do Werder Bremen nesta sexta-feira, ao determinar a vitória de 3 a 0 sobre o rival, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Alemão. Leroy Sane completou o placar e garantiu o triunfo dos anfitriões.

O resultado marcou a oitava vitória seguida da equipe de Munique, que chegou aos 54 pontos e abriu nove de vantagem para o rival Bayer Leverkusen (entra em campo neste sábado e desafia o Wolfsburg). Já o Werder Bremen se mantém com os mesmos 29 pontos e aparece no décimo posto da classificação.

Após um primeiro tempo de poucas oportunidades, o Bayern entrou mais ligado na volta do intervalo e abriu o placar logo no início da etapa complementar. Anthony Jung colocou a mão na bola dentro da área e o juiz marcou pênalti. Harry Kane foi para a cobrança e fez 1 a 0 aos 11 minutos.

O gol animou os torcedores e a empolgação das arquibancadas ajudou os anfitriões a colocar mais intensidade no duelo. O Werder se fechou para evitar tomar mais gols, porém, não conseguiu segurar os donos da casa. Aos 37, Konrad Laimer fez belo passe para Leroy Sane. Ele entrou na área e chutou firme para aumentar o marcador.

Com o jogo definido, o líder do Alemão ainda encontrou tempo para fazer mais um nos acréscimos em nova cobrança de pênalti. Harry Kane mais uma vez foi o encarregada da finalização e, com categoria, fechou a vitória em 3 a 0.