Mirassol enfrenta Noroeste para encaminhar classificação no Paulistão

Disposto a encaminhar a classificação às quartas de final e pressionar a liderança do Corinthians no Grupo A, o Mirassol recebe o Noroeste neste sábado, às 16h, no estádio José Maria de Campos Maia, pela oitava rodada do Paulistão. O confronto reúne times com ambições distintas.

Após uma dura derrota por 4 a 1 para o São Paulo, no Morumbis, o Mirassol tenta mostrar que o revés foi apenas um deslize em uma campanha consistente. Com cinco vitórias em sete partidas, soma 15 pontos e ocupa a segunda posição do Grupo A, quatro atrás do líder Corinthians (19). Uma vitória em casa mantém viva a esperança de assumir a ponta e de, praticamente confirmar sua vaga na outra fase.

O Noroeste vive uma fase complicada e tenta quebrar uma sequência de seis jogos sem vitória. Desde a estreia, quando venceu o Velo Clube por 2 a 0 em uma reedição da final da Série A2, o time de Bauru acumula tropeços. A derrota mais recente aconteceu em casa para a Ponte Preta por 2 a 1. Com a chegada de Allan Aal ao comando técnico no luar de Paulo Comelli, o time tenta reagir e se manter vivo no Grupo C, onde é o terceiro colocado com seis pontos. O São Paulo lidera com 13, seguido pelo Novorizontino com 10.

O histórico de confrontos entre Mirassol e Noroeste é equilibrado, com 23 duelos: sete vitórias para cada lado e nove empates. O Noroeste, no entanto, não perde para o rival desde a Copa Paulista de 2013. Como visitante, a invencibilidade é ainda mais longa, desde 2009.

Além da última derrota, o Mirassol perdeu o zagueiro João Victor, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Com isso, o técnico Eduardo Barroca deve montar um sistema defensivo com David Braz e Alan Empereur.

O treinador continua sem poder contar com Luiz Otávio e Roni, lesionados. Barroca apostará na experiência para voltar a vencer na competição. A disputa no ataque segue intensa e deve ter entre os titulares: Negueba e Iury Castilho.

"Na minha opinião, o que faz o Mirassol ser mais forte jogando em casa é a conexão dos jogadores com os torcedores. A torcida gosta de ver o time jogar, apoia nos momentos difíceis e os jogadores se sentem estimulados, se sentem na obrigação de retribuir esse carinho. A conexão dos jogadores com a torcida faz toda a diferença nos jogos em casa", disse Eduardo Barroca.

Do outro lado, Allan Aal terá retornos importantes. O zagueiro Rodolfo Filemon e o lateral-direito Cicinho estão de volta após cumprirem suspensão automática. A expectativa é que retomem a titularidade. Como não há jogadores suspensos, o time de Bauru poderá ter força máxima.

"O Paulistão é muito difícil de uma maneira geral. Óbvio que tem as equipes de maior investimento e com mais calendário do que a gente, mas eu vejo a condição de brigar de igual para igual, fora ou em casa. Nós temos que ter o equilíbrio de saber que precisamos pontuar, vencer, mas ao mesmo tempo não podemos entrar em desespero. A confiança no trabalho é plena, senão eu não estaria aqui", disse o treinador.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL X NOROESTE

MIRASSOL - Alex Muralha; Lucas Ramon, David Braz, Alan Empereur e Reinaldo; Danielzinho, Neto Moura, Gabriel e Chico Kim; Negueba e Iury Castilho. Técnico: Eduardo Barroca.

NOROESTE - Felipe Alves; Cicinho, Rodolfo Filemon, Luizão e Maycon; Maykon, Dudu Miraíma, Denner e Thiago Lopes; Carlão e Pedro Felipe. Técnico: Allan Aal.

ÁRBITRO - Vinícius Gonçalves Dias Araújo.

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).