Suns forçam a prorrogação no estouro do cronômetro e vencem Utah Jazz com 47 pontos de Booker

O Phoenix Suns superou ausências importantes, buscou a igualdade no último segundo da partida e virou o placar sobre o Utah Jazz por 135 a 127 na prorrogação, na noite desta sexta-feira, no Footprint Center, em Phoenix, Arizona, interrompendo uma sequência de três derrotas seguidas na NBA.

Sem Kevin Durant, com lesão no tornozelo, e Bradley Beal, com o dedo do pé machucado, além de Cody Martin e o Vasa Micic, negociados com o Charlotte Hornets, a equipe da casa contou com excelente atuações de Devin Booker, que marcou 47 pontos, e Grayson Allen, que acertou uma cesta de três pontos a 0s8 do fim do quarto período para igualar o placar em 122 pontos para cada equipe e forçar o tempo extra.

Com uma temporada abaixo das expectativas, o Utah Jazz caminhava para um ótimo triunfo depois de reverter uma vantagem de 111 a 98, a 5min31 do tempo regulamentar, anotando 13 pontos seguidos, e liderar o marcador por 120 a 116 a 4s7 do final da partida. Allen, porém, estragou a noite dos visitantes com duas cestas da marca dos três pontos nos cinco segundos restantes e outra abrindo a prorrogação - ele anotou um total de 21 pontos em sete cestas de três pontos.

Dono da melhor campanha da NBA, o Oklahoma City Thunder venceu o Toronto Raptors por 121 a 109, diante de sua torcida, em partida que marcou o retorno de Chet Holmgren de lesão após três meses ausente. Os destaques da partida foram Jalen Williams, com 27 pontos, Shai Gilgeous-Alexander, com 25, e Aaron Wiggins, com 18.

Este foi o quarto triunfo seguido da franquia de Oklahoma, que manteve o controle durante toda a partida e agora soma 41 vitórias e apenas nove derrotas na temporada. Os Raptors, por sua vez, sentiram a ausência do lesionado RJ Barrett e saíram derrotados de quadra pela terceira vez consecutiva.

Outra equipe que briga pela melhor campanha da NBA, o Cleveland Cavaliers contou com 33 pontos de Donovan Mitchell e 27 de Evan Mobley para superar o Washington Wizards, fora de casa, por 134 a 124. Com o resultado positivo, os líderes da Conferência Leste - 42 vitórias e dez derrotas - acumulam seis triunfos nos últimos sete jogos.

Jordan Poole anotou 45 pontos para o conjunto de Washington, o pior time da NBA com (nove vitórias e 42 derrotas), mas não foi o suficiente. Richaun Holmes contribuiu com um "double-double", com 12 pontos e 12 rebotes, mas os Cavaliers se mostraram tecnicamente superiores na maior parte do tempo.

Confira os resultados da noite desta sexta-feira:

Washington Wizards 124 x 134 Cleveland Cavaliers

Charlotte Hornets 117 x 116 San Antonio Spurs

Atlanta Hawks 115 x 110 Milwaukee Bucks

Brooklyn Nets 102 x 86 Miami Heat

Detroit Pistons 125 x 112 Philadelphia 76ers

Oklahoma City Thunder 121 x 109 Toronto Raptors

Phoenix Suns 135 x 127 Utah Jazz

