Abel reforça treino de finalizações no Palmeiras antes de enfrentar o Água Santa

O Palmeiras encerrou, na manhã deste sábado, os preparativos para enfrentar o Água Santa, neste domingo, às 18h30, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. De olho na arrecadação, a equipe de Diadema optou por mandar a partida no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).

Depois de pressionar o Corinthians durante praticamente 90 minutos e ceder o empate por 1 a 1, no dérbi realizado no Allianz Parque, na jornada anterior, o técnico Abel Ferreira priorizou as construções de jogadas e as finalizações na atividade. Os jogadores aprimoraram as saídas de bola partindo do meio de campo, passando pelas laterais e finalizando a gol.

Diante do Corinthians, o time alviverde fez 22 finalizações contra a meta defendida por Hugo Souza contra apenas cinco do rival, fazendo com que o empate em casa, com um a mais em campo, tivesse um gosto amargo. O craque Estêvão deixou o gramado desolado após ter uma cobrança de pênalti defendida pelo goleiro alvinegro nos minutos finais.

Assim, o confronto com o Água Santa tornou-se fundamental para o Palmeiras somar três pontos e recuperar o ânimo dos atletas, já que o adversário ocupa a zona de rebaixamento, com apenas quatro pontos, além de ter a defesa mais vazada do Paulista, com ampla margem, com 16 gols sofridos em sete jogos.

No último treinamento antes da viagem para a capital federal, também foram trabalhados pelos jogadores palmeirenses balanços, movimentos específicos, entre outras dinâmicas técnicas e táticas. Os atletas que não começaram o clássico ainda participaram de um recreativo. Em recuperação de lesões, Bruno Rodrigues, Paulinho e Felipe Anderson fizeram atividades separados do grupo.

O time comandado por Abel Ferreira ocupa a segunda colocação do Grupo D, 12 pontos, e tenta se aproximar do São Bernardo, com 16. Apesar do fim do rodízio entre os jogadores, o treinador português não sinalizou se vai levar a campo os titulares que disputaram o dérbi ou se utilizará atletas mais descansados.