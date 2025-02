Milan 'acorda' no segundo tempo, derrota o Empoli e embala no Campeonato Italiano

O Milan superou o primeiro tempo apagado, o susto da expulsão de Tomori e contou com a entrada do trio Rafael Leão, Pusilic e Santiago Giménez no intervalo para derrotar o ameaçado Empoli por 2 a 0, neste sábado, no estádio Carlo Castellani, pela 24ª rodada do Campeonato Italiano.

Em busca de uma vaga nas competições europeias na próxima temporada, os visitantes deixaram de oscilar e alcançaram a terceira partida invicta na competição. O conjunto de Milão chegou aos 38 pontos e dorme em sétimo lugar - ainda pode ser ultrapassado pelo Bologna, neste domingo. O Empoli permanece com 21, um acima da zona de rebaixamento.

As duas equipes fizeram um jogo travado no primeiro tempo, que pouco fluiu, deixando a desejar tecnicamente. O técnico Sérgio Conceição optou por levar a campo um time misto, poupando seus atletas para o confronto com o Feyenoord, pela Liga dos Campeões, nesta quarta-feira, e o grupo sentiu a falta de entrosamento.

Com mais volume de jogo, mas raras investidas contra a meta do goleiro Vásquez, o Milan criou sua melhor chance aos 20 minutos, em finalização de João Félix de fora da área, após passe de Theo Hernández, mas a bola saiu pela linha de fundo. Apesar de acuado, o Empoli criou a melhor chance de gol nos 45 minutos iniciais, em finalização frontal de Colombo que explodiu na trave direita de Maignan.

Insatisfeito com a falta de ofensividade da sua equipe, Conceição acionou Rafael Leão, Santiago Giménez e Pulisic no intervalo. A postura do Milan mudou radicalmente no segundo tempo e os visitantes passaram a pressionar os anfitriões e criar boas chances. Quando o gol parecia uma questão de tempo, Tomori levou o segundo cartão amarelo, aos 10 minutos, e deixou o campo mais cedo.

Mesmo com um jogador a menos, o Milan continuou dominando as ações. Aos 19 minutos, Marianucci se estranhou com Giménez e também levou o vermelho. Com dez de cada lado, bastaram quatro minutos para os visitantes abrirem o placar, com Rafael Leão completando, de cabeça, na segunda trave, o cruzamento de Pulisic.

Os jogadores que entraram no intervalo voltaram a fazer a diferença aos 31 minutos, quando Pusilic recebeu o lançamento de Maignan na intermediária e tocou para Santiago Giménez cortar para dentro e bater colocado no canto direito de Vásquez: 2 a 0. Com boa vantagem, a equipe administrou o placar até o apito final.

Na próxima rodada do Italiano, o Milan recebe o Hellas Verona, no sábado, às 16h45 (horário de Brasília), no estádio San Siro. O Empoli, por sua vez, visita a Udinese, no domingo (16), às 11h.