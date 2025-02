Botafogo-SP aproveita o fator casa, bate Velo Clube e desencanta no Paulistão

Enfim o Botafogo-SP conseguiu desencantar e vencer a primeira partida no Paulistão após oito rodadas. Na tarde deste sábado, recebeu o Velo Clube e ganhou, pelo placar de 1 a 0, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Alexandre Jesus, ainda no primeiro tempo, marcou o gol que valeu os três pontos e deu um respiro aos mandantes.

Com o resultado, o Botafogo-SP respirou no Grupo A do Paulistão e aparece na terceira colocação com sete pontos. Porém, Corinthians, com 19, e Mirassol, com 16, estão isolados na zona de classificação da chave. Já o Velo Clube é lanterna do Grupo D, com cinco, que tem o São Bernardo como líder com 16.

O primeiro tempo foi para lá de movimentado, com chances para os dois lados desde o início da partida. Mas, foi aos 20 minutos que o Botafogo-SP criou a primeira oportunidade clara de gol. Pablo Thomaz recebeu na pequena área e tentou encobrir o goleiro, mandando para fora. O Velo Clube até respondeu, mas foi mesmo o time da casa que abriu o placar.

Aos 39 minutos, Gabriel Risso cruzou na cabeça de Alexandre Jesus, que subiu mais que os zagueiros para testar para o fundo da rede. Léo Campos quase deixou tudo igual em cobrança de falta para o Velo Clube, porém o primeiro tempo terminou mesmo com a vitória do Botafogo-SP por 1 a 0.

Na segunda etapa, o Velo Clube foi para cima em busca do empate, enquanto isso o Botafogo-SP soube se defender bem e se arriscar em contra-ataques. Aos 35 minutos, ficou muito perto de ampliar. Leandro Maciel arriscou um chute de longe e a bola explodiu no travessão do gol defendido por Pablo.

Nos acréscimos, aos 51, Silvinho chegou a marcar mais um gol para o Botafogo-SP, mas como estava impedido no lance, o árbitro invalidou o gol. Mesmo assim, o time de Ribeirão Preto conseguiu segurar a vitória pelo placar de 1 a 0.

Os dois times voltam a campo no meio de semana para a disputa da nona rodada da fase de grupos do Paulistão. Na terça-feira, o Botafogo-SP recebe o Red Bull Bragantino, às 20h, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O Velo Clube, por sua vez, joga contra o São Paulo, no Mané Garrincha, às 21h30 de quinta-feira.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-SP 1 X 0 VELO CLUBE

BOTAFOGO-SP - João Carlos; Allyson, Ericson e Edson; Jonatham Cafu, Gabriel Bispo (Sabit Abdulai), Leandro Maciel e Gabriel Risso (Jean Victor); Douglas Baggio (Toró), Alexandre Jesus (Jean Mangabeira) e Pablo Thomaz (Silvinho). Técnico: Márcio Zanardi.

VELO CLUBE - Pablo; Yuri Ferraz (Pedro Cacho), Rafael Ribeiro (Carlos Manuel), Gabriel Mancha, Marcelo Augusto e Léo Campos; Pedro Favela (Vinicius Leite), Léo Baiano (Lucas Duni) e Sillas (Cauari); Daniel Amorim e Jefferson Nem. Técnico: Guilherme Alves.

GOL - Alexandre Jesus, aos 39 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Murilo Tarrega Victor.

CARTÕES AMARELOS - Gabriel Bispo (Botafogo-SP) e Yuri Ferraz (Velo Clube).

RENDA - R$73.290,00.

PÚBLICO - 3.218 presentes.

LOCAL - Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).