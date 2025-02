Real e Atlético ficam no empate em 1 a 1 no Espanhol após semana agitada nos bastidores

Depois de uma semana agitada nos bastidores, Real Madrid e Atlético de Madrid empataram o clássico em 1 a 1 neste sábado pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol. Com o resultado, Real e Atlético chegam a 50 e 49 pontos, respectivamente, no topo da tabela e podem ver a aproximação do Barcelona, que tem 45 e enfrenta neste domingo o Sevilla.

Nos dias que antecederam o jogo no Santiago Bernabéu, estádio do Real, o mandante enviou carta à Federação Espanhola em protesto contra a arbitragem na derrota para o Espanyol, que permitiu a aproximação do Atlético. O rival respondeu com postagens irônicas, citando jornalistas amigos do Real. Antes do clássico, o ex-lateral Marcelo, que recentemente anunciou a aposentadoria, aos 36 anos, foi homenageado pelo Real Madrid, pelo qual disputou mais de 500 jogos e conquistou vários títulos, entre eles cinco Liga dos Campeões.

Com a bola rolando, os dois times tinham pouco espaço para construir as jogadas, e o Atlético abriu o placar aos 35 minutos do primeiro com Julian Alvarez cobrando pênalti com um cavadinha no meio do gol. A infração só foi marcada após intervenção do VAR. O brasileiro Samuel Lino sofreu uma solada de Tchouameni. O Real tinha dificuldades de penetrar na área dos visitantes e tentava finalizar de fora da área.

Na segunda etapa, os mandantes voltaram com muito mais intensidade e invadiram a área rival com muito mais frequência. Logo aos 5 minutos, Rodrygo fez grande jogada pela direita e cruzou. Bellingham finalizou, mas a zaga rebateu. Mbappé aproveitou o rebote e empatou. Foi o 16º gol do francês, que ocupa a vice-artilharia do campeonato, atrás de Lewandowski, com 18. O Real quase virou momentos depois com Bellingham, que completou cruzamento de Vini Jr. pela esquerda.

O jogo ficou mais aberto. Os times se revezaram nas jogadas de perigo, mas o empate permaneceu até o final. Na próxima rodada, o Real enfrenta o Osasuna no sábado, e o Atlético joga com o Celta, no mesmo dia.

Mais cedo, o atacante brasileiro Antony marcou seu primeiro gol pelo Betis em sua segunda partida pelo time. Ele abriu o placar contra o Celta, aos 10 minutos do primeiro tempo. Antony aproveitou rebatida da zaga adversária dentro da área e teve tempo de ajeitar a bola antes de tocar de pé esquerdo. O Bétis chegou a abrir 2 a 0, mas levou a virada por 3 a 2. O Bétis é o décimo colocado, com 29 pontos, e o Celta está duas posições abaixo, com 28.

Quarto no Espanhol, com 44 pontos, o Athletic Bilbao venceu o Girona por 3 a 0, com três gols de Sancet. O Girona parou nos 31 pontos e está na sétima colocação. Já o Villarreal venceu o Las Palmas por 2 a 1 e ocupa a quinta colocação, com 40 pontos. O Las Palmas soma 23 e é o 15º.