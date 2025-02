Filipe Luis cutuca Fluminense após empate sem gols no clássico: 'Não tem o peso do Flamengo'

O técnico do Flamengo, Filipe Luís, afirmou após o empate sem gols com o Fluminense, neste sábado, no Maracanã, que o rival não tem o peso de seu time de precisar se impor e que destruir é mais fácil do que construir. Por essas razões, o técnico considerou que o clássico foi difícil, mas não ruim.

"O adversário tem suas armas. O Fluminense não tem o peso do Flamengo de ter que se impor. É mais fácil destruir do que construir", afirmou Filipe Luís após o resultado que impediu que sua equipe assumisse a liderança provisória e deixou o rival ameaçado na luta pelas semifinais da Taça Guanabara.

O treinador disse que o Flamengo teve as melhores chances do jogo e que valoriza o esforço de seus jogadores. "Correram até o final. Para o torcedor pode ser um jogo mais chato, mas é muito influenciado pelo calor. Não gosto de dar desculpa, mas é verdade."

O desfalque do uruguaio Arrascaeta, poupado por questões físicas, foi tema de perguntas para Filipe Luísa após o empate, mas o técnico fez questão de não relacionar a ausência com o resultado. "É um jogador único e especial, mas hoje meu plano de jogo não funcionou. É futebol."

Filipe Luís afirmou ainda que não pediu reforços para a diretoria do Flamengo. "Estou absolutamente feliz com o grupo que tenho, mas sempre atento às oportunidades de mercado. Tenho conversas diárias, mas não pedi ninguém", declarou.