Gre-Nal 444 fica no empate após 10 jogos com vencedor diante de 45 mil pessoas na Arena Grêmio

O Gre-Nal 444, maior clássico do Campeonato Gaúcho e um dos mais tradicionais do Brasil, terminou empatado por 1 a 1, neste sábado, na Arena do Grêmio, pela sexta rodada do Gauchão. Foi um jogo tenso por sua própria rivalidade e visto por mais de 45 mil torcedores. Curiosamente há 10 jogos não ocorria um resultado igual, desde 2021.

O Grêmio, que vinha de derrota por 2 a 0 para o Juventude, manteve a liderança do Grupo A, com 11 pontos. O Internacional, ainda invicto, lidera o Grupo B, com 14 pontos. O Juventude lidera o Grupo C, com 12 pontos.

Faltando mais duas rodadas, os dois devem chegar às semifinais. O novo regulamento prevê na fase final os líderes de cada um dos três grupos, além do segundo melhor colocado geral.

Os rivais continuam atrás do título gaúcho, com o Grêmio tentando o inédito octacampeonato seguido, uma vez que venceu as últimas sete temporadas, desde 2017.

O colorado ainda é o maior campeão estadual, com 45 vezes contra 43 do rival. Agora são 64 empates, 59 vitórias do Inter e 55 do Grêmio pelo Gauchão. Na história total, também vantagem do Inter com 164 vitórias, 141 do Grêmio e 139 empates.

O clássico começou movimentado e tenso. As duas melhores chances saíram a favor do Internacional. Aos 16 minutos, um verdadeiro "gol perdido" por Wesley, que recebeu passe de Wanderson e, sozinho na grande área, bateu cruzado, mas para fora. O mesmo Wesley voltou a finalizar com perigo, aos 36, num chute cruzado e rebatido por Gabriel Grando para o meio da área.

O Grêmio não conseguia chegar com perigo no ataque, mesmo porque faltavam articulações em seu meio-campo. As ligações diretas - defesa ao ataque - facilitavam a marcação do adversário.

Aos 28 minutos, reclamações e expulsões. Roberto Ribas, auxiliar técnico do Internacional, foi advertido com cartão amarelo e depois recebeu o vermelho por insistir nas reclamações. Mas o árbitro Rafael Klein também expulsou Roger Machado, para cumprir o regulamento do campeonato.

Segundo as regra estabelecida pela Federação Gaúcha, o técnico é responsável por sua comissão técnica e, no caso de alguma expulsão, ele também é obrigado a deixar o campo. Roger resistiu à punição, gesticulou que não sairia de campo, mas depois concordou com a medida. O jogo ficou parado por seis minutos.

A torcida gremista foi ao delírio quando Roger Machado deixou o gramado. Ex-jogador do Grêmio e que, ano passado, teve seus pés gravado na Galeria da Fama, pela primeira vez enfrentou seu ex-clube como técnico do seu maior rival dentro da arena. Restou no banco colorado o auxiliar Adaílton, também ex-jogador, para comandar o time.

No reinício do jogo, muito equilíbrio. Aos 45, saiu a grande chance do Grêmio abrir o placar, quando Pavón ajeitou a bola com a direita e finalizou de esquerda. Mas por cima do travessão, frustrando a torcida.

O segundo tempo começou com uma chance incrível do Inter para abrir o placar logo aos dois minutos. Alan Patrick cobrou falta pelo lado direito, levantando a bola na pequena área. Borré cabeceou à queima roupa e Gabriel Grando rebateu para frente. O zagueiro Victor Gabriel, de frente para o gol, chutou forte e por cima do travessão.

O visitante continuava melhor em campo e criou mais duas chances. Uma com Borré, abafado no chão por Grando, e outra com Thiago Maia, que cabeceou para fora. A torcida gremista se agitou aos 13 minutos, quando Aravena acertou o travessão, mas estava impedido.

A história começou a mudar quando Cristaldo cobrou falta, aos 18, na frente da área. A bola tocou no braço de Wanderson, que estava na barreira. Após alerta do VAR, Rafael Klein marcou o pênalti por "ação de bloqueio". Na cobrança, Braithwaite chutou forte e no meio do gol: 1 a 0, aos 24.

Mas a reação colorada foi quase imediata. Dois minutos depois, Alan Patrick cobrou escanteio pelo lado direito e Fernando testou firme na pequena área, manando a bola no alto. Tudo igual: 1 a 1.

Depois dos gols, o jogo caiu de produção, porque os times passaram a não se arriscar mais ao ataque. Ninguém teve outra chance real de gol e o placar não mudou. Mas agradou as torcidas, que aplaudiram seus jogadores após o apito final.

De olho na sequência do Gauchão, o Grêmio recebe o Pelotas já na terça-feira, às 21h30. O Internacional vai atuar fora diante do São Luiz, quarta-feira, às 22 horas. Estes jogos são válidos pela penúltima rodada da fase de classificação.

FICHA TÉCNICA

GREMIO 1 X 1 INTERNACIONAL

GREMIO - Gabriel Grando; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Viery (João Lucas); Dodi (Cuellar), Villasanti e Cristaldo (Monsalve); Pavón, Braithwaite e Aravena (Edenilson). Técnico: Gustavo Quinteros.

INTERNACIONAL - Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia (Bruno Henrique), Fernando (Ronaldo) e Alan Patrick; Wanderson (Vitinho), Borré (Enner Valencia) e Wesley (Carbonero). Técnico: Roger Machado.

GOLS - Braithwaite (pênalti), aos 24, e Fernando, aos 26 minutos do segundo tempo.

CARTÕS AMARELOS - Gustavo Quinteros e Jemerson (Grêmio); Vitão, Bruno Henrique e Kaíque Rocha (Internacional).

CARTÕES VERMELHOS - Roberto Ribas (auxiliar) e Roger Machado (técnico).

ÁRBITRO - Rafael Klein.

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 45.354 torcedores.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).