Remodelados após rebaixamento, Ponte Preta e Guarani fazem pelo Paulistão o dérbi 209

Depois de serem rebaixados para a Série C do Campeonato Brasileiro, Ponte Preta e Guarani começaram 2025 reformulados e estão surpreendendo seus torcedores neste Campeonato Paulista. Fazem, até agora, uma competição segura e com chances de classificação para as quartas de final. Em alta após vitórias na última rodada, a dupla realiza o Dérbi Campineiro 209 no domingo, às 16h, no estádio Moisés Lucarelli, pela oitava rodada.

Mais uma vez o palco deste duelo centenário vai acontecer na casa da Ponte Preta e com apenas seus torcedores. Existe uma determinação do Ministério Público (MP) que proíbe a presença das duas torcidas rivais no mesmo estádio. A medida vale também para os grandes do estado que visitam a cidade de Campinas. A expectativa é por um público de 15 mil torcedores.

Na temporada passada, os times se enfrentaram duas vezes pela Série B, com um empate por 1 a 1, no Brinco de Ouro, e uma vitória bugrina, por 1 a 0, no Moisés Lucarelli. O resultado quebrou um tabu de 15 anos do Guarani sem vencer na casa do rival. No retrospecto geral, o Guarani está na frente com 71 vitórias, 69 empates e a Ponte Preta com 67 vitórias.

Os rivais estão remodelados. A Ponte Preta fez opção por um grupo de jogadores mais experientes, muitos deles acima dos 30 anos, como o goleiro Diogo Silva, de 38, um dos destaques até agora na temporada. A Macaca tem a melhor defesa com quatro gols e tem se garantido no esquema 3-5-2.

O Guarani apostou em um time mais jovem, inclusive, dando moral para alguns ex-juniores. Quem se deu melhor até aqui foi o centroavante João Marcelo, de 19 anos, que já marcou três gols.

A Ponte Preta, do técnico Alberto Valentim vem de duas vitórias seguidas como visitante, diante do Água Santa, por 1 a 0, e Noroeste, por 2 a 1. Com 12 pontos, ocupa a terceira colocação do Grupo D, empatado com o Palmeiras, porém com saldo de gols inferior: 5 a 2.

Se parece pretensão ficar com a vaga do Palmeiras, é visto como normal somar, pelo menos, um ponto para carimbar sua presença na elite paulista em 2026. Esta é a primeira meta da diretoria depois do vexame da temporada passada, quando acabou rebaixada na Série B do Brasileiro ao lado de Guarani, Ituano e Brusque.

O Guarani, de Maurício Souza, chega com a moral elevada, após uma goleada por 4 a 0 sobre o Água Santa e com a liderança do Grupo B, com 10 pontos, na frente do Santos, que soma oito. Ainda sonha atingir os 13 pontos, carimbar sua vaga em 2026 e depois brigar pela classificação.

Alberto Valentim vai ter duas baixas importantes: os meias Elvis e Serginho estão machucados e vetados. Por outro lado, Pedro Vilhena retorna e deve formar o meio de campo junto com Victor Andrade. No duelo contra o Noroeste, Valentim poupou o time titular e os pendurados. Com isso, o treinador terá toda a base que utilizou desde do início da competição.

"Temos que ter muito equilíbrio e muita tranquilidade para buscar algo neste jogo importante. Vamos estar prontos com todas as nossas estratégias", disse Valentim.

Maurício Souza ganhou reforços para o clássico. Liberados pelo departamento médico, o volante Anderson Leite, os meias Caio Mello e Isaque, além do atacante Matheus Régis, estão liberados. Mas nem todos devem começar jogando dentro do esquema 4-3-3.

"Sabemos que o dérbi tem todo um contexto diferente. Temos alguns caminhos, mas não vou falar. Pode ter certeza que a gente vai para o jogo sabendo da importância do resultado e de tudo o que envolve o clássico", disse Maurício Souza.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA X GUARANI

PONTE PRETA - Diogo Silva; Saimon, Vicente Concha e Artur; Maguinho, Léo Oliveira, Emerson, Pedro Vilhena e Danilo Barcelos; Jean Dias e Victor Andrade. Técnico: Alberto Valentim.

GUARANI - Gabriel Mesquita; Lucas Justen, Raphael Rodrigues, Lucas Rafael e Emerson Barbosa; Nathan Camargo, Mateus Sarará e João Victor; Luiz Miguel, João Marcelo e Deni Júnior. Técnico: Maurício Souza.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).