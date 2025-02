Poatan revela embate com du Plessis e 'acordo' de superluta entre campeões no UFC

O atual campeão dos meio-pesados do UFC, Alex Poatan, parece já ter mais um combate acertado antes mesmo da defesa de cinturão contra o russo Magomed Ankalaev no UFC 313. Na madrugada deste domingo, ele foi desafiado no octógono pelo campeão dos médios, Dricus du Plessis, logo após este defender seu título contra Sean Strickland. E, segundo o brasileiro, ambos se encontraram e fecharam uma espécie de acordo de cavalheiros para que ocorra a superluta, nos meio-pesados.

O sul-africano propôs o duelo indiretamente na entrevista pós-luta contra o americano no evento principal do UFC 312, o qual derrotou pela segunda vez. Invicto na divisão, ele pegou o microfone e perguntou se não havia mais ninguém restando, olhando na direção de Poatan, que também estava na arena. O brasileiro não deu uma resposta imediata, por não entender bem o inglês, mas aceitou o chamado nos bastidores.

Em entrevista ao canal Full Send MMA, Alex contou que encontrou du Plessis ao final da noite e o questionou sobre o desafio. "Vi que olhou para mim e falou alguma coisa, mas eu não entendo inglês. Cheguei no corredor e perguntei: 'aquilo por para mim?' Ele parou um pouquinho e disse: 'foi'. Aí eu respondi: 'faz acontecer'. Ele falou: 'Então vamos'. Eu quero, ele quer. Apertei a mão dele e ficou por isso, vamos ver o que acontece", relatou o campeão dos meio-pesados.

SUPERLUTA

Apesar de já ter sido dono do cinturão dos médios, Poatan, hoje, luta em uma divisão acima por ser difícil para ele descer o peso. O sul-africano, no entanto, aceitou que a superluta fosse na categoria de até 93 kg, pela qual nunca lutou no UFC. Desde sua estreia na organização, em 2021, ele só teve compromissos nos médios, em que ainda não perdeu, com nove vitórias em nove lutas. Seu cartel, no total, tem 23 triunfos e somente duas derrotas, a última em 2018.

O brasileiro também não fica para trás quando o assunto é dominar a divisão. O duelo com Jan Blachowicz em 2023 foi o seu primeiro nos meio-pesados e ele saiu vitorioso para, logo em seguida, tomar o cinturão de Jirí Procházka. De lá para cá, foram três defesas, contra Jamahal Hill, Procházka novamente e Khalil Rountree Jr., em um total de cinco combates nos 93 kg e cinco vitórias. Nos 84 kg, também bateu os melhores da época.

Du Plessis e Poatan compartilham vitórias adversários notórios. Ambos derrotaram Strickland e Israel Adesanya, que figuram entre os melhores pesos-médios do mundo. Se Alex bater Ankalaev, estará claro que lhe faltam oponentes, assim como para o sul-africano, e Dana White, presidente do UFC, pode se ver pressionado a realizar a superluta, que teria, além de tudo, potencial de audiência.

O UFC 313, em que ocorrerá a quarta defesa de cinturão do brasileiro, contra o russo, está marcado para 8 de março, na T-Mobile Arena, nos Estados Unidos. Além dele, outros representantes do País estão programados para lutarem no evento, como Bruno Gustavo da Silva, no peso-mosca, e Amanda Lemos, no peso-palha feminino.