Corinthians firma ação com Havaianas após fala de ex-presidente do clube sobre sócios

O Corinthians firmou ação pontual com a Havaianas, marca brasileira de chinelos, para a partida contra o São Bernardo, neste domingo, pelo Campeonato Paulista. O movimento é uma resposta aos comentários negativos de Mário Gobbi, ex-presidente do clube, sobre os sócios do Parque São Jorge na última semana. Atletas receberam um par do calçado e a marca estará estampada na barra da camisa no duelo, com a frase "Vai de Havaianas".

"Nós vivíamos uma paz aqui. Ele (Augusto Melo) pegou a mensalidade, jogou em uma merreca, está cheio de bandido frequentando o clube. Escuta aqui que eu estou falando: está cheio de bandido frequentando o clube. Vem aqui de final de semana. É chinelo havaiana, um baixo nível. Se você fizer alguma coisa, eles te peitam", afirmou Gobbi, durante reunião do Conselho de Orientação (Cori).

Após as declarações, o ex-presidente lamentou o episódio e afirmou que as palavras escolhidas não foram "adequadas" para o momento. Apesar disso, ao longo dos últimos dias, marca e clube fizeram uma prévia da parceria. Neste sábado, no Parque São Jorge, torcedores do Corinthians utilizaram chinelos no espaço, em resposta à declaração de Gobbi.

Além disso, a marca publicou, nas suas redes sociais, a frase "Havaianas, todo mundo usa, menos o Mário", criando expectativa sobre a ação. "Ainda bem que o Mário tirou o pé antes de mudar o nome da instituição pra Sport Fino Club Corinthians."

"A marca teve a sensibilidade de entender o momento do clube e a ousadia para aproveitar a oportunidade, calculando muito bem o potencial da visibilidade e do engajamento da fiel torcida nessa ação. Do lado do Corinthians, reconhecemos o DNA democrático que conecta as marcas e agradecemos pelo posicionamento da Havaianas", afirma Vinicius Manfredi, Superintendente de Marketing do Corinthians. "Sempre estaremos abertos às marcas e fica a dica: mesmo em situações atípicas, a criatividade pode ser uma excelente solução. O Corinthians é gigante e o torcedor, com certeza, aumentará ainda mais o carinho que já tem pela Havaianas."

"Seja na praia, na cidade, nos clubes ou nos estádios, Havaianas sempre está nos pés dos brasileiros de todas as torcidas. Nossa marca, que é tão democrática, entrou na partida para lembrar que futebol é paixão, identidade e, acima de tudo, um momento de conexão que une todo mundo", destaca Juliana Soncini, diretora de marketing da Havaianas no Brasil.

A marca também estará em destaque nos painéis de LED da Neo Química Arena, durante o duelo entre Corinthians e São Bernardo. Torcedores também terão desconto na aquisição de pares do chinelo no site da marca.