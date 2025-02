Fonseca, Monteiro e Wild sofrem queda no ranking da ATP; Bia mantém posição

Os três tenistas brasileiros mais bem ranqueados da ATP sofreram uma ligeira queda na atualização desta segunda-feira. João Fonseca, Thiago Monteiro e Thiago Wild perderam uma posição cada dentro do Top 100. Já Beatriz Haddad Maia sustentou o 16º lugar na lista da WTA.

Destaque no circuito profissional neste início de temporada, Fonseca caiu do 98º para o 99º. Sua melhor colocação é justamente o 98º posto, obtido pela primeira vez na semana passada. O brasileiro de apenas 18 anos, contudo, deve recuperar a posição e até subir no ranking porque disputa nesta semana o ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina.

Mesmo ainda sem estrear em solo argentino, Fonseca já aparece na provisória 96ª colocação na projeção ao vivo do ranking, mas que não tem valor oficial. O torneio argentino, de nível inferior ao Rio Open (ATP 500), pode fazer o brasileiro galgar boas colocações já que estreará diretamente na chave principal, com convite da organização.

Na lista oficial, Wild também perdeu uma posição, caindo para o 77º posto. Mas, na relação provisória, já voltou ao 76º lugar. Assim como Fonseca, entrou diretamente na chave principal. Sua estreia será nesta segunda, contra o argentino Facundo Diaz Acosta, 75º do ranking.

Já Thiago Monteiro pode sofrer novas quedas na próxima atualização. Ele caiu do 99º para o 100º posto e foi eliminado ainda na fase de qualifying, etapa preliminar do torneio, em Buenos Aires. Assim, não tem como somar mais pontos nesta semana. Se os principais concorrentes do ranking subirem, Monteiro pode até sair do Top 100 na atualização da semana que vem.

Depois de competirem na capital argentina, o trio de brasileiros estará no Rio Open, maior torneio da América do Sul, a ser disputado a partir do dia 17, próxima segunda, no Jockey Club Brasileiro. A competição carioca tem maior importância no circuito, por ser de nível ATP 500, superior ao ATP 250 da Argentina.

No feminino, Beatriz Haddad Maia sustentou o 16º lugar, apesar da queda na estreia no WTA 1000 de Doha, no Catar, no fim de semana. No Top 10, as americanas Jessica Pegula e Madison Keys subiram uma posição cada e ocupam agora o quinto e o sexto lugares, respectivamente. A casaque Elena Rybakina caiu para o sétimo posto.

O Top 10 masculino teve como destaque o australiano Alex de Minaur, vice-campeão do ATP 500 de Roterdã, no fim de semana. Ele subiu para o sexto lugar, sua melhor posição da carreira. Assim, desbancou o sérvio Novak Djokovic e o russo Daniil Medvedev para a sétima e oitava colocações, respectivamente.

Confira o Top 10 feminino:

1º - Aryna Sabalenka (BEL), 8.956 pontos

2º - Iga Swiatek (POL), 8.770

3º - Coco Gauff (EUA), 6.538

4º - Jasmine Paolini (ITA), 5.288

5º - Jessica Pegula (EUA), 4.861

6º - Madison Keys (EUA), 4.680

7º - Elena Rybakina (CAS), 4.588

8º - Qinwen Zheng (CHN), 4.095

9º - Emma Navarro (EUA), 3.709

10º - Paula Badosa (ESP), 3.588

Confira a lista dos 10 melhores no masculino:

1º - Jannik Sinner (ITA), 11.830 pontos

2º - Alexander Zverev (ALE), 8.135

3º - Carlos Alcaraz (ESP), 7.510

4º - Taylor Fritz (EUA), 5.100

5º - Casper Ruud (NOR), 4.480

6º - Alex de Minaur (AUS), 4.015

7º - Novak Djokovic (SER), 3.900

8º - Daniil Medvedev (RUS), 3.830

9º - Tommy Paul (EUA), 3.445

10º - Andrey Rublev (RUS), 3.270