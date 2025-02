São Paulo tem 'limpa' no elenco enquanto torcida pressiona Zubeldía para usar a base

Líder no Grupo C do Campeonato Paulista, o São Paulo ainda não conseguiu manter uma regularidade neste início de temporada. Desde janeiro, o time somou boas atuações contra Corinthians e Mirassol, mas acumulou reveses contra Santos e Red Bull Bragantino. Neste último jogo, no sábado, o técnico Luis Zubeldía foi a campo com uma formação mista, mas ainda lida com as críticas da torcida são-paulina por não usar mais jogadores da base.

As categorias de base são tema dos principais questionamentos direcionados ao treinador, principalmente depois que o time se sagrou campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. No duelo com o Bragantino, Matheus Alves iniciou a partida como titular no meio-campo e, apesar de boa atuação, foi substituído aos 17 minutos para a entrada de Luciano. Ryan Francisco, destaque na Copinha, não foi utilizado pelo treinador na rodada.

Além de Alves e Ryan Francisco, outros três nomes se destacaram na última Copa São Paulo e estão nos planos do futebol profissional. Lucas Ferreira, Hugo e Negrucci, mas que ainda não ganharam tantos minutos no elenco profissional - no caso de Hugo, o volante sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e passou por cirurgia.

O motivo da pressão da torcida por jogadores da base se deve a dois fatores: o desempenho da equipe em campo, inconstante no início de temporada, e a qualidade do elenco são-paulino atual. Nas últimas semanas, o clube rescindiu o contrato de empréstimo com Jamal Lewis e caminha para realizar o mesmo com o volante Santi Longo. Rodrigo Nestor e Michel Araújo já haviam sido negociados no início da temporada. Foi por causa da escassez de peças no meio-campo que Alves começou como titular contra o Bragantino.

"Confio no que coloco em campo. Depois pode passar o melhor ou o pior, mas acredito que há jogadores que precisam entrar pouco a pouco. Hoje jogou Alves, e foi bem o garoto. Joga bem. Vamos ver, jogo a jogo", afirmou Zubeldía, no sábado, após a partida contra o Bragantino. A ausência de Ryan Francisco é a mais questionada, diante do fato de que o São Paulo não finalizou a gol em Bragança Paulista (SP).

Depois de marcar o gol da virada sobre a Portuguesa, já nos minutos finais, Ryan Francisco não ganhou novas oportunidades. Com elenco misto, técnico o argentino optou por utilizar André Silva como referência no ataque. Já Lucas Ferreira, outro destaque na Copinha, disputou apenas oito minutos contra a Portuguesa desde a final da Copinha.

O São Paulo volta a campo nesta segunda-feira, contra a Inter de Limeira, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, em partida adiada da primeira rodada do Paulistão. A tendência é que Zubeldía mexa novamente no time, sem repetir a escalação do duelo com o Bragantino.