Grêmio anuncia a contratação do atacante Francis Amuzu até o fim de 2026

O Grêmio anunciou nesta segunda-feira mais um nome para reforçar o elenco comandado pelo treinador Gustavo Quinteros. Francis Amuzu, de 25 anos, já foi aprovado nos exames médicos e assinou contrato até o fim da temporada 2026.

Revelado pelo Anderlecht, o ganês naturalizado belga tem no currículo 250 partidas pelo clube e anotou 28 gols, com 24 assistências. Ele tem ainda passagens pelas seleções de base da Bélgica. Dono de um estilo versátil, o atleta chega para aumentar as opções ofensivas do treinador gremista.

Amuzu é o quarto reforço que a diretoria apresenta. Antes dele chegaram o lateral-direito João Lucas, O volante Cuellar e ainda o goleiro Tiago Volpi. A comissão técnica quer ainda um lateral-esquerdo, um zagueiro e mais um volante.

O Grêmio, que vem de um empate de 1 a 1 com o Internacional, pelo Campeonato Gaúcho, lidera de forma isolada o Grupo A. Com 11 pontos em seis rodadas, a equipe apresenta uma performance de 61% (três vitórias, dois empates e apenas uma derrota).

O time gaúcho volta a campo nesta terça-feira e recebe o Pelotas. Em função do calendário apertado e do curto espaço de tempo para recuperação, o técnico gremista deve se reunir com a comissão técnica e o departamento médico. Ideia é avaliar quem está mais desgastado a fim de ser preservado.