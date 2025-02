Swiatek elimina Sakkari e completa 24 sets seguidos vencidos no WTA 1000 de Doha

Iga Swiatek se sente muito bem quando joga no WTA 1000 de Doha. Em uma de suas competições prediletas do circuito, a polonesa chegou a incríveis 13 partidas de invencibilidade, sendo 24 sets vencidos em sequência. Nesta segunda-feira, ela largou em busca do tetracampeonato com fácil vitória sobre uma antiga pedra no sapato, a grega Maria Sakkari, parciais de 6/2 e 6/3, já pela segunda rodada.

Disputado a nível 1000, abaixo apenas dos Grand Slans, o torneio de Doha reúne as principais tenistas do mundo. E, mesmo com enorme competitividade, parece ser a casa da segunda colocada do ranking, que defende seu tricampeonato e mostrou que chega forte para nova edição.

Swiatek teve pela frente logo uma ex-top 10 pela frente e não encontrou dificuldades para somar mais uma vitória na carreira. Imponente do começo ao fim, precisou de 1h23 para avançar. Depois de perder seus três primeiros jogos da carreira contra a grega, ela agora vira o confronto ao ganhar a quarta seguida.

"Maria é uma grande jogadora e tenho muito respeito por ela", disse Swiatek logo após o triunfo, sem querer saber de favoritismo. "Cada ano é diferente, cada ano há uma história diferente, então é difícil comparar e difícil encontrar uma coisa que funcione exatamente."

A polonesa tenta igualar um feito realizado apenas por Caroline Wozniacki no século: ganhar quatro títulos seguidos em um torneio. A dinamarquesa foi tetracampeã em New Haven, entre 2008 e 2011. E o próximo desafio, pelas oitavas de final, sai do embate entre a checa Linda Noskova e a casaque Yulia Putintseva, que ganharam bem nesta segunda e se encaram na terça-feira.

Em outras partidas realizadas em Doha nesta segunda, destaque para o triunfo de outra polonesa, Magda Linette, sobre a russa Veronika Kudermetova, de virada, por 3/6, 6/0 e 6/4. A surpresa ficou para a eliminação da oitava favorita, a norte-americana Emma Navarro, com duplo 6/2 diante da canadense Leilah Fernandez.