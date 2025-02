Monza anuncia a volta do técnico Alessandro Nesta sete semanas após demiti-lo

Lanterna do Campeonato Italiano com somente 13 pontos e caminhando a passos largos para o rebaixamento, a diretoria do Monza surpreendeu nesta segunda-feira ao anunciar o retorno do técnico Alessandro Nesta, a quem havia demitido em dezembro.

"O AC Monza anuncia que revogou a demissão de Alessandro Nesta, que mais uma vez assume o cargo de treinador do time principal vermelho e branco. Boa sorte, Alessandro!", anunciou o Monza em suas redes sociais nesta segunda-feira.

Nesta ficou apenas sete semanas fora do clube e aceitou o convite para a vaga de Salvatore Bocchetti, seu sucessor, dispensado nesta segunda após uma dura goleada por 5 a 1 diante da Lazio, no fim de semana. O ex-treinador do Hellas Verona durou sete jogos na equipe, somando um triunfo e seis derrotas.

O retorno de Nesta, de 48 anos, à beirada do campo com o Monza ocorre no domingo, em casa. E o ex-zagueiro da seleção italiana terá a dura missão de melhorar seu rendimento como treinador na Série A italiana. Ele havia estreado na função em julho. Foram 17 jogos na primeira passagem e apenas um triunfo.

Com somente 14 partidas por disputar na atual edição do Campeonato Italiano, o Monza precisará de um desempenho improvável para se manter na elite. São oito pontos de distância do Empoli, primeira equipe fora da zona de rebaixamento.

E a tabela é bem dura, com duros jogos contra Roma, Inter de Milão, Juventus e Milan, fora de casa, e com o líder Napoli e a embalada Atalanta sob seus domínios.