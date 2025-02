Inter vence Fiorentina com assistência de brasileiro e fica na cola do líder Napoli no Italiano

Um cruzamento preciso do brasileiro Carlos Augusto para Arnautovic, no segundo tempo, determinou a vitória de 2 a 1 da Inter de Milão sobre a Fiorentina, nesta segunda-feira, no complemento da 24ª rodada do Campeonato Italiano. O resultado levou a equipe do técnico Simone Inzaghi aos 54 pontos, somente um a menos que o líder Napoli (55).

A Fiorentina, que buscava uma aproximação junto aos primeiros colocados, se mantém na sexta colocação, com 42 pontos. As duas equipes voltam a campo no próximo fim de semana e quem tem a missão mais complicada é a Inter. No domingo, a equipe de Milão visita a Juventus em Turim. No mesmo dia, a Fiorentina busca a reabilitação recebendo o Como.

Apostando no fator casa e no apoio de sua torcida, a Inter entrou em campo disposta a pressionar a saída de bola para forçar o erro dos visitantes ainda em seu campo de defesa. Com dificuldade para sair jogando, a Fiorentina logo se fechou a passou a bloquear a entrada da área.

O primeiro sinal de que o gol estava próximo dos anfitriões veio aos 24 minutos. Lautaro Martínez aproveitou escanteio e testou firme. A bola bateu no travessão e empolgou a torcida nas arquibancadas. A blitz da Inter prosseguiu e, novamente em jogada de bola parada, o marcador foi inaugurado.

Em novo tiro de canto, a bola foi para a pequena área e novamente o argentino Lautaro Martínez subiu para tentar o cabeceio. Marin Pongracic, da Fiorentina, tentou fazer o corte, se atrapalhou, e acabou mandando para as próprias redes fazendo 1 a 0 para os donos da casa.

A vantagem fez a Inter se acomodar e a Fiorentina começou a crescer na partida. Em um lance confuso, Matteo Darmian colocou a mão na bola dentro da área e o juiz, após consultar o VAR, assinalou pênalti. Mandrágora foi para a cobrança e deixou tudo igual aos 44 do primeiro tempo.

No retorno para o intervalo, o panorama desenhado na etapa inicial voltou a ser apresentado em campo. A Inter pressionou o rival com intensidade, teve mais presença ofensiva e, novamente em jogada aérea, movimentou o placar novamente.

O brasileiro Carlos Augusto se aventurou no apoio pelo lado esquerdo e fez um cruzamento na pequena área da Fiorentina. Arnautovic subiu mais do que a marcação, cabeceou com estilo e fez o segundo gol da equipe de Milão aos sete minutos.

A partir daí, com uma atuação mais cautelosa, a Inter soube controlar o ritmo do duelo e não permitiu uma pressão dos visitantes. O fim do confronto, porém, foi de tensão. A Fiorentina partiu para o tudo ou nada, mas falhou no momento de definir os lances e teve de se contentar com a derrota fora de casa.