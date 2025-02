Andreas Pereira recusa o Palmeiras por entender que não voltaria à Europa

Andreas Pereira fez o Palmeiras esperar, negociou por um mês e meio com o clube paulista e, no fim, resolveu recusar a proposta. O meio-campista de 29 anos avisou à diretoria palmeirense que deseja ficar na Europa e a negociação foi encerrada nesta segunda-feira.

O Palmeiras tentou contratar Andreas desde o fim de dezembro e, para tê-lo, reservou um valor que não pagou a nenhum jogador até hoje: 20 milhões de euros. O Fulham fez jogo duro, indicou que não gostaria de vender um de seus principais atletas e deixou o clube paulista sem resposta por semanas.

A longa espera sem resposta fez a presidente Leila Pereira ficar pessimista, como ela mesmo revelou há duas semanas, ainda que a diretoria tivesse ajuda de Giuliano Bertolucci, empresário do jogador. Até que, nos últimos dias, o clube inglês se mostrou disposto a negociar o meio-campista.

Só que o cenário se inverteu: o atleta, antes a fim de retornar ao Brasil, resolveu negar a proposta palmeirense por causa do desejo de permanecer na Europa. Ele entende que, se voltar ao futebol brasileiro agora, pode não mais regressar a algum clube europeu.

O jogador belga naturalizado brasileiro está há três temporadas no Fulham. Na atual temporada, fez dois gols e deu três assistências em 23 partidas. No total, desde 2022, tem dez gols com a camisa do time inglês. Seu contrato é valido até junho de 2026.

Criticado e pressionado pela torcida, o Palmeiras corre para se reforçar. Trouxe apenas Facundo Torres, Paulinho e Emiliano Martínez, enquanto seis atletas saíram: Dudu, Lázaro, Gabriel Menino, Vitor Reis, Zé Rafael e Atuesta. Abel Ferreira identificou ao menos três carências no elenco: zagueiro, meio-campista e atacante. A janela fecha no último dia de fevereiro.