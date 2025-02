Zubeldía não se abala com empate do São Paulo diante da Inter de Limeira: 'Sem desespero'

O empate sem gols do São Paulo diante da Inter de Limeira, em Brasília, nesta segunda-feira, não abalou o técnico Luis Zulbedía. O treinador demonstrou tranquilidade, apesar de to o time jogar todo o segundo tempo com um jogador a mais.

"Faltou o gol. Tivemos muitas chances de gol, merecíamos a vitória. Se tivesse saído o primeiro gol, faríamos o segundo, terceiro e estaríamos desfrutando a vitória e não amargando o empate, mas não é motivo para desespero", afirmou o treinador argentino.

Zubeldía afirmou que o objetivo atual é "repartir minutos" com os jogadores do elenco para que o grupo atinja um estado favorável na parte final do Campeonato Paulista, além do Brasileirão, Copa Libertadores e Copa do Brasil.

"Temos jogadores que precisam de mais tempo em campo. É preciso calma para utilizar os jogadores mais jovens, que vão ter boas partidas ou não", afirmou o técnico são-paulino.