Botafogo e Red Bull Bragantino se enfrentam com objetivos distintos no Paulistão

Botafogo-SP e Red Bull Bragantino se enfrentam nesta terça-feira, às 20h, na NicNet Arena, em Ribeirão Preto (SP), em confronto válido pela abertura da 9ª rodada do Campeonato Paulista. Os times vivem momentos distintos: o Bragantino busca se firmar na luta pela classificação no Grupo B, enquanto o Botafogo tenta se afastar do risco de rebaixamento.

Sem chances de avançar, o time de Ribeirão Preto foi eliminado da disputa por uma vaga devido às campanhas superiores de Corinthians e Mirassol. Já o Bragantino interrompeu uma sequência negativa ao vencer o São Paulo por 1 a 0 na rodada anterior, mantendo vivas as chances de classificação. A equipe ocupa a lanterna do Grupo B com oito pontos, atrás de Guarani (10), Portuguesa (9) e Santos (9).

O Botafogo chega embalado por uma vitória de 1 a 0 sobre o Velo Clube. Ainda assim, soma apenas sete pontos e segue na briga contra o rebaixamento. No Grupo A, o Corinthians lidera com 22 pontos, seguido pelo Mirassol, com 16.

O histórico favorece o Bragantino, que venceu 13 dos 33 confrontos entre as equipes, com 11 empates e 9 vitórias do Botafogo. A última derrota do Bragantino para o rival foi em 2019.

Do lado do Botafogo, o técnico Márcio Zanardi não poderá contar com o volante Gabriel Bispo, suspenso pelo acúmulo de cartões. Com isso, a expectativa é que Sabit Abdulai retorne ao time titular. Na lateral, Walisson retorna após cumprir suspensão.

O treinador vem fazendo rodízio no setor ofensivo, mas por ter vencido na última rodada, a ideia é manter o trio formado por Douglas Baggio, Alexandre Jesus e Pablo Thomaz, até por jogar ao lado de seus torcedores.

"O campeonato é muito curto e não temos tempo para lamentar e pegar apoio. Temos que tirar o Botafogo dessa situação. Graças a Deus, pudemos vencer o jogo passado. Nos deu um certo alívio, mas ainda tem um sinal de alerta ligado. A gente sabe que tem um grupo, jogadores capacitados, a comissão capacitada para poder dar a volta por cima", disse Edson.

Já o Red Bull Bragantino não terá o lateral-esquerdo Juninho Capixaba, expulso na vitória sobre o São Paulo. Guilherme Lopes é o substituto imediato e deve ganhar nova chance entre os titulares. Quem está à disposição é o atacante Fernando, após se recuperar de uma lesão muscular. O jogador, no entanto, deve iniciar do banco de reservas.

"Temos um desafio muito importante. Vamos sair de casa e fazer um jogo contra um time tradicional e com um trabalho consolidado. Precisamos nos provar em alguns aspectos e focar nesse grande desafio", disse o treinador.

FICHA TÉCNICA:

BOTAFOGO-SP X RED BULL BRAGANTINO

BOTAFOGO-SP - João Carlos; Wallison, Allyson, Ericson, Edson e Gabriel Risso; Sabit Abdulai, Leandro Maciel e Douglas Baggio; Alexandre Jesus e Pablo Thomaz. Técnico: Márcio Zanardi.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo Santos e Guilherme Lopes; Gabriel, Lucas Evangelista, Matheus Fernandes e Vinicinho; Eduardo Sasha e Isidro Pitta. Técnico: Fernando Seabra.

ÁRBITRO - Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosário.

HORÁRIO - 20h.

LOCAL - Arena NicNet, em Ribeirão Preto (SP).