Voltando de lesão, Doncic faz boa estreia em vitória dos Lakers sobre o Jazz na NBA

Um mês e meio após sofrer uma lesão no Natal, Luka Doncic voltou às quadras na noite desta segunda-feira, e logo com uma camisa nova. O astro esloveno fez sua aguardada estreia pelo Los Angeles Lakers, após a surpreendente troca por Anthony Davis, que trocou a equipe da Califórnia pelo Dallas Mavericks. Em sua primeira partida, Doncic fez boa apresentação e ajudou na vitória sobre o Utah Jazz por 132 a 113.

Doncic marcou 14 pontos e registrou cinco rebotes e quatro assistências em 23 minutos em quadra. Foi sua primeira partida desde o Natal, quando sofreu uma distensão na panturrilha, na época ainda pelos Mavericks. O esloveno jogou menos que os companheiros de equipe por precaução.

"Estava um pouco nervoso antes da partida. Não me lembro da última vez que fiquei nervoso antes de um jogo. Mas, quando voltei a pisar na quadra, foi divertido. Só o fato de estar lá fora, foi uma sensação fantástica", disse Doncic, aplaudido de pé pela torcida na Crypto.com Arena. "A quantidade de aplausos na arena foi absolutamente inacreditável. Essa foi a minha parte favorita - e jogar novamente."

Doncic protagonizou uma das trocas mais surpreendentes da história da NBA no dia 2 deste mês. Sem vazamentos ou pistas, Lakers e Mavericks anunciaram a troca do esloveno e Anthony Davis, que vinha formando grande dupla com LeBron James na equipe californiana nas últimas temporadas. As transferências chocaram até mesmo os especialistas.

Davis já havia feito sua estreia pelos Mavericks, embora tenha se lesionado. Doncic, que vinha machucado, demorou mais para estrear. E não decepcionou a torcida. Ele fez boa parceria com LeBron, cestinha da equipe na noite, com 24 pontos, além de oito assistências e sete rebotes. Austin Reaves contribuiu com 22.

Foi a sexta vitória consecutiva dos Lakers, sendo a 12ª nos últimos 14 jogos. O triunfo levou o time de Los Angeles para a quarta colocação da Conferência Oeste, agora com 32 vitórias e 19 derrotas. O Jazz, por sua vez, segue cambaleando, na 14ª e penúltima posição, com apenas 12 triunfos e 40 derrotas.

Em outro grande jogo da rodada, o Golden State Warriors superou o Milwaukee Bucks por 125 a 111, em noite de marca especial para Stephen Curry. O astro se tornou o primeiro jogador da história da franquia a alcançar o número de 1000 jogos em temporada regular na NBA.

Sem decepcionar, Curry foi o cestinha do time e da partida, dividindo as atenções com Damian Lillard, dos Bucks. Ambos anotaram 38 pontos. Foi a melhor marca do jogador dos Warriors nesta temporada regular. Ele contou com o apoio de Jimmy Butler, responsável por 20 pontos, nove rebotes e seis assistências.

O brasileiro Gui Santos esteve em quadra por seis minutos, mas não registrou pontos, rebotes ou assistências. Pelos Bucks, o desfalque de Giannis Antetokounmpo pesou. Kyle Kuzma e Taurean Prince anotaram 21 e 19 pontos, respectivamente.

A segunda vitória consecutiva devolveu os Warriors para a zona de classificação ao play-in, a repescagem dos playoffs. Em 10º lugar no Oeste, o time soma 27 vitórias e 26 derrotas. No Leste, os Bucks ocupam o quinto posto, com retrospecto de 28/24.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira:

Cleveland Cavaliers 128 x 107 Minnesota Timberwolves

Washington Wizards 121 x 131 San Antonio Spurs

Orlando Magic 106 x 112 Atlanta Hawks

Miami Heat 85 x 103 Boston Celtics

Brooklyn Nets 97 x 89 Charlotte Hornets

Oklahoma City Thunder 137 x 101 New Orleans Pelicans

Milwaukee Bucks 111 x 125 Golden State Warriors

Dallas Mavericks 128 x 129 Sacramento Kings

Denver Nuggets 146 x 117 Portland Trail Blazers

Los Angeles Lakers 132 x 113 Utah Jazz

Acompanhe os jogos desta terça-feira:

Philadelphia 76ers x Toronto Raptors

Indiana Pacers x New York Knicks

Chicago Bulls x Detroit Pistons

Phoenix Suns x Memphis Grizzlies